Liga dos Campeões asiática. Al Hilal, de Jorge Jesus, vence

A equipa treinada por Jorge Jesus teve João Cancelo de início, com Rúben Neves a começar no banco. Marcos Leonardo, antigo jogador do Benfica, e Al Dawsari marcaram os golos do Al Hilal ao Al Wasl.





Outro português em prova foi Anrtur Jorge, agora treinador do Al Rayyan. Depois de já ter o apuramento decidido, a equipa treinada pelo técnico ex-Braga perdeu por 2-0 frente ao Esteghlal, do Irão.





Assim, ambas as equipas estão qualificadas: o Al Hilal em segundo lugar, com os mesmos 22 pontos do Al-Ahli Jeddah, e o Al Rayyan ficou no sétimo lugar. As duas equipas jogam na conferência Oeste.