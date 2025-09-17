Liga dos Campeões. Campeão PSG e `tubarões` europeus entram a vencer na fase de liga

Além do PSG, o Inter Milão, vice-campeão, foi ao campo do Ajax vencer por 2-0, o Bayern Munique recebeu e bateu o campeão mundial Chelsea, por 3-1, e o Liverpool, com um golo nos descontos, ultrapassou em Anfield o Atlético Madrid (3-2).



A viver o maior momento da sua história, depois de uma época 2024/25 que foi épica, o Paris Saint-Germain mostrou que quer continuar a vencer na nova temporada e iniciou a ‘Champions’ de forma dominante e com um triunfo esclarecedor sobre os italianos da Atalanta, com novo ‘toque’ português.



Já depois do brasileiro Marquinhos, aos três minutos, e do georgiano Kvaratskhelia, aos 39, Nuno Mendes fez o 3-0, aos 51, e Gonçalo Ramos, que iniciou a partida no banco, fechou a contagem, aos 90+1.



Mendes e Vitinha foram titulares nos franceses, assim como João Neves, que saiu lesionado aos 58 minutos, dando lugar precisamente a Gonçalo Ramos.



Já o Inter foi mais pragmático em Amesterdão e bateu o Ajax com um ‘bis’ do francês Marcus Thuram, assinado aos 42 e 47 minutos, numa partida em que os italianos, mesmo com um susto ou dois, nunca tiveram o triunfo em perigo.



Também num duelo entre antigos campeões europeus, o Bayern Munique confirmou o papel de favorito perante o Chelsea, de regresso à ‘primeira divisão’ europeia, e logo com dois golos de um inglês, o avançado Harry Kane, que marcou aos 27 minutos, de grande penalidade, e aos 63, depois de um autogolo de Chalobah, aos 20, ter aberto caminho aos germânicos.



Com Pedro Neto a titular, o Chelsea ainda ganhou alguma esperança aos 29 minutos, quando Palmer reduziu para 2-1, mas os bávaros foram sempre mais fortes do que o atual campeão mundial.



O jogo com mais emoção da noite aconteceu em Anfield, embora muito por culpa do Liverpool, que deixou fugir uma vantagem de dois golos e quase teve a ceder um empate ao Atlético Madrid, de Diego Simeone.



Robertson, aos quatro minutos, e o egípcio Salah, que tinha assistido o escocês, aos seis, lançaram o campeão inglês para o que parecia ser um triunfo fácil, mas o Atlético, com Marcos Llorente em ‘grande’, recuperou, com o médio a marcar aos 45+3 e 81.



Já os espanhóis pareciam festejar o empate quando o holandês Virgil van Dijk, aos 90+4 minutos, levou à ‘loucura' Anfield e também ao técnico Diego Simeone, que acabou expulso em ‘fúria’ contra a equipa de arbitragem.