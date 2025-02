Liga dos Campeões. Club Brugge, Feyenoord e Bayern apurados

Em Bergamo, esperava-se uma resposta da Atalanta à derrota na primeira mão frente ao Club Brugge. Depois de uma derrota por 2-1, os italianos treinados por Gasperini não foram capazes de traver o ímpeto belga que conseguiu voltar a vencer. Ao intervalo, o Brugge já vencia por claros 3-0 e o melhor que a Atalanta fez foi reduzir na segunda parte por Ademola Lookman.





Resultado na eliminatória favorável à equipa da Bélgica num total de 5-2.







Em Milão, o AC Milan jogava em casa para dar a volta à derrota na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final frente ao Feyenoord. Santiago Giménez abriu o marcador frente à antiga equipa logo no primeiro minuto mas a indisciplina de Theo Hernández levou a uma expulsão precoce. A jogar com menos um, os italianos deixaram-se empatar na segunda parte e perderam o conjunto da eliminatória por 2-1.





Desilusão para Sérgio Conceição, João Félix e Rafael Leão que vêem a equipa do Feyenoord (adversário do Benfica na fase de Liga) seguir em frente.





Na Alemanha, na Alianz Arena, o Celtic bateu-se até aos últimos minutos da partida por uma disputa no prolongamento. Depois de perder por 1-0 em Glasgow, a equipa escocesa bateu-se de igual para igual frente ao Bayern de Munique e Kuhn fez o 1-0 para o Celtic pouco depois da hora de jogo.





O Bayern, que teve Raphael Guerreiro no onze inicial, conseguiu chegar ao empate na partida aos 90+4 minutos com um golo do regressado Alphonso Davies, dando a vantagem aos bávaros na eliminatória por 2-1.





Assim, Bayern de Munique, Feyenoord e Club Brugge juntam-se a Benfica nas primeiras quatro equipas a vencer o playoff, juntando-se aos oito clubes que já se encontram qualificadas para os oitavos de final. São elas: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa e LOSC Lille.