Liga dos Campeões. Duelo épico entre Barcelona e Inter de Milão termina em empate

Sem perder tempo, o Inter de Milão entrou a matar em Barcelona. Passado meio minuto de jogo, Marcus Thuram inaugurou o marcador num grande golo de calcanhar, a corresponder a um cruzamento de Denzel Dumfries.







O FC Barcelona pegou na batuta do jogo e teve em Yamal o fio condutor de jogo que permitia chegar à baliza de Sommer. No entanto, os italianos mostraram eficácia. Aos 20 minutos da partida, num pontapé de canto, Acerbi cabeceou para uma zona onde Dumfries voltou a ser letal.





À frente da baliza, o defesa fez-se avançado e rematou com um pontapé acrobático para o 2-0. Um resultado que premiou a eficácia dos italianos e passividade dos catalães em frente aos próprios postes.





No entanto, qual fénix, o Barcelona renasceu. Lamine Yamal, passados três minutos, engendrou uma grande jogada, passou por vários adversários e rematou em arco para o 1-2. Sommer só teve hipótese de seguir o esférico com o olhar, que ainda embateu no poste antes de entrar na baliza.





O internacional espanhol voltou a aterrorizar a defesa do Inter com nova jogada individual. Incursão à linha final, pela direita, finta sobre Di Marco e remate forte que Sommer ainda conseguiu defender para a trave. O empatou pouco demoraria a chegar.





Com o controlo da posse de bola, Pedri encontrou com um passe magistral Raphinha na grande área. O internacional brasileiro não foi egoísta e cabeceou para o meio da grande área onde apareceu Ferrán Torres para o golo do empate. Novamente, Sommer sem qualquer hipótese com o avançado espanhol a aparecer pela frente completamente isolado.

Segunda parte com menos golos mas igualmente intensa

Apesar do cansaço que se possa ter apoderado das equipas, tanto Barcelona como Inter de Milão nunca deixaram de lutar pelo jogo. Os italianos foram obrigados a uma mudança na frente de ataque com Taremi a substituir Lautaro Martínez.





O Barcelona foi controlando a partida, com o Inter a trabalhar muito na defesa e a tentar ferir o Barça em contra-ataque. Até que, aos 64 minutos, Dumfries voltou a aparecer e a cabecear para o 3-2.





Sol de pouca dura no resultado, já que passados três minutos, Raphinha rematou forte fora da área e contou com o infortúnio de Sommer que ao tentar defender o remate, acabou por ver o esférico a embater nas suas costas e a entrar para a baliza. Três golos para cada lado e o Inter a voltar a marcar pouco depois.





Jogada de contra-ataque que terminou com o golo de Mkhitaryan. No entanto, o VAR descortinou um fora-de-jogo de poucos centímetros. Voltou à carga o Barcelona com Yamal perto de fazer o 4-3 com um remate picado a embater na trave. Até ao fim da partida, destaque ainda para mais um remate perigoso dos catalães.





Depois de uma hora e meia intensa de futebol, Clément Turpin apitou para o fim do jogo. Empate a três golos que deixa tudo em aberto para a segunda mão, na próxima terça-feira, em Milão. Denzel Dumfries foi considerado o homem do jogo, com dois golos e uma assistência.