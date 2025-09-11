Liga dos Campeões. Estádio Metropolitano é palco da final 2027

A confirmação da UEFA vem seis meses depois de a Real Federação Espanhola de Futebol ter anunciado a final da prova europeia no Metropolitano, na cidade de Madrid. O estádio do Atlético de Madrid é novo, foi inaugurado em 2017 e tem capacidade para mais de 70 mil espectadores.





É a nona vez que Espanha recebe a final da principal prova de futebol do continente europeu com o Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, a receber o maior número de finais. Barcelona e Sevilha também já foram anfitriãs.





A UEFA anunciou também que Salzburgo vai receber a Supertaça Europeia em 2026, no próximo ano. O Estádio Nacionalde Varsóvia vai acolher a final da Liga dos Campeões feminina da temporada 26/27.

Substituição extra em caso de lesão de longa duração

Para além do anúncio dos estádios, a UEFA revelou que esta temporada terá uma alteração nos regulamentos nas competições europeias. Até à sexta jornada de cada fase de liga (dos Campeões, Europa e Conferência), as equipas poderão fazer uma substituição temporária de um jogador com lesão ou doença de longa duração.





“O motivo da adaptação é garantir que as listas de convocados não sejam reduzidas injustamente e que os jogadores sejam protegidos da pressão adicional da carga de trabalho”, explicou em comunicado o organismo liderado por Aleksander Ceferin.