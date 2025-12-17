Futebol Internacional
Benfica
Liga dos Campeões feminina. SL Benfica - Paris Saint-Germain (RTP2)
O Benfica, 15.º colocado, com um ponto, recebe o Paris Saint-Germain, 16.º, com a mesma pontuação, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a sexta e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.
O Benfica e o Paris Saint-Germain partem eliminados e sem hipóteses de alcançarem o play-off da Liga dos Campeões feminina.
Acompanhe a partida entre as equipas femininas de Benfica e PSG com transmissão na RTP2.
Acompanhe a partida entre as equipas femininas de Benfica e PSG com transmissão na RTP2.