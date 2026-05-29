Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Liga dos Campeões. PSG conta com Dembélé e Hakimi para a final contra o Arsenal
O francês Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, e o internacional marroquino Achraf Hakimi fazem parte da convocatória do Paris SG para enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, no sábado (18h00), em Budapeste, após terem regressado de lesão no início da semana.
Apesar da equipa francesa ter sido afetada por um conjunto de lesões esta temporada, vai poder contar com o plantel completo no melhor dos momentos.
O avançado da seleção francesa Ousmane Dembélé tinha, no entanto, sofrido uma lesão na panturrilha direita na última jornada da Ligue 1 contra o Paris FC, a 17 de maio, mas a lesão não foi grave, o que lhe permitiu voltar a treinar com a equipa já na passada terça-feira.
O lateral marroquino Achraf Hakimi também regressou na terça-feira, após ter saído de campo devido a uma lesão na coxa direita contra o Bayern de Munique, a 28 de abril.
Todos os jogadores que compõem o onze-titular da Liga dos Campeões estão à disposição do treinador Luis Enrique. O único dilema consistirá em ter de escolher entre os médios Fabian Ruiz e Warren Zaïre-Emery. Este último também pode substituir Achraf Hakimi na posição de lateral direito, caso o marroquino não esteja em condições físicas ideais para a intensidade de uma final.
Existe também uma disputa entre Désiré Doué e Bradley Barcola no ataque, mas o primeiro tem sido mais frequentemente escolhido nos últimos jogos da Liga dos Campeões.
O avançado da seleção francesa Ousmane Dembélé tinha, no entanto, sofrido uma lesão na panturrilha direita na última jornada da Ligue 1 contra o Paris FC, a 17 de maio, mas a lesão não foi grave, o que lhe permitiu voltar a treinar com a equipa já na passada terça-feira.
O lateral marroquino Achraf Hakimi também regressou na terça-feira, após ter saído de campo devido a uma lesão na coxa direita contra o Bayern de Munique, a 28 de abril.
Todos os jogadores que compõem o onze-titular da Liga dos Campeões estão à disposição do treinador Luis Enrique. O único dilema consistirá em ter de escolher entre os médios Fabian Ruiz e Warren Zaïre-Emery. Este último também pode substituir Achraf Hakimi na posição de lateral direito, caso o marroquino não esteja em condições físicas ideais para a intensidade de uma final.
Existe também uma disputa entre Désiré Doué e Bradley Barcola no ataque, mas o primeiro tem sido mais frequentemente escolhido nos últimos jogos da Liga dos Campeões.
RTP c/AFP