Liga dos Campeões. PSG conta com Dembélé e Hakimi para a final contra o Arsenal





RTP c/AFP

Apesar da equipa francesa ter sido afetada por um conjunto de lesões esta temporada, vai poder contar com o plantel completo no melhor dos momentos.O avançado da seleção francesa Ousmane Dembélé tinha, no entanto, sofrido uma lesão na panturrilha direita na última jornada da Ligue 1 contra o Paris FC, a 17 de maio, mas a lesão não foi grave, o que lhe permitiu voltar a treinar com a equipa já na passada terça-feira.O lateral marroquino Achraf Hakimi também regressou na terça-feira, após ter saído de campo devido a uma lesão na coxa direita contra o Bayern de Munique, a 28 de abril.Todos os jogadores que compõem o onze-titular da Liga dos Campeões estão à disposição do treinador Luis Enrique. O único dilema consistirá em ter de escolher entre os médios Fabian Ruiz e Warren Zaïre-Emery. Este último também pode substituir Achraf Hakimi na posição de lateral direito, caso o marroquino não esteja em condições físicas ideais para a intensidade de uma final.Existe também uma disputa entre Désiré Doué e Bradley Barcola no ataque, mas o primeiro tem sido mais frequentemente escolhido nos últimos jogos da Liga dos Campeões.