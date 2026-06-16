Liga dos Campeões. Quatro treinadores lusos conhecem adversários na primeira pré-eliminatória

Os campeões romenos do Universitatea Craiova, orientados por Filipe Coelho, de 45 anos, vão defrontar os bielorrussos do Vitebsk.



Na Arménia, o Ararat-Armenia, de Manuel Tulipa, de 53 anos, terá pela frente o Riga, da Letónia, depois de ter conquistado o campeonato arménio, na sua primeira experiência fora de Portugal.



O campeão maltês Floriana, treinado por Daniel Portela, de 58 anos, medirá forças com os irlandeses do Shamrock Rovers.



Já o Atert-Bissen, sensação do Luxemburgo sob o comando de Vítor Pereira, enfrentará o Klaksvík, das Ilhas Faroé. O português, de 47 anos, conduziu o Atert-Bissen ao título mais improvável da época, num triunfo histórico na primeira época na Liga luxemburguesa.



Os jogos da primeira mão estão agendados para 07 ou 08 de julho e os da segunda para 14 ou 15 de julho, ficando datas e horários definitivos dependentes da calendarização oficial da UEFA após o sorteio.



O campeão nacional FC Porto e o Sporting, segundo classificado da I Liga, têm entrada direta na fase de liga da ‘Champions’.