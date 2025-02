Liga dos Campeões. Real Madrid punido com multa de 30 mil euros por comportamento dos adeptos

De acordo com o comunicado do Comité Disciplinar do organismo que rege o futebol europeu, além da multa, os atuais detentores da ‘Champions’ foram ainda castigados, embora com pena suspensa por dois anos, com o encerramento parcial, de pelo menos 500 lugares, no próximo jogo no Estádio Santiago Bernabéu.



Em 19 de fevereiro, o Real Madrid venceu essa partida sobre o Manchester City, por 3-1 (6-3 no total da eliminatória), e seguiu para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com os ingleses a ficarem pelo caminho.



De acordo com a imprensa espanhola, no encontro da segunda mão do play-off, alguns adeptos do Real entoaram cânticos homofóbicos na direção do treinador do City, o catalão Pep Guardiola, antigo jogador e antigo técnico do eterno rival FC Barcelona.