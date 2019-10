Liga dos Campeões. Resultados das partidas

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk começou a ganhar mas não foi além de um empate caseiro com o Dínamo Zagreb. Konoplyanka inaugurou o marcador mas Olmo e Orsic deram a volta ao resultado. Dodo empatou a um quarto de hora do fim e as duas equipas partilharam pontos.





O Atlético de Madrid recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 1-0, com golo de Morata na segunda parte. Ainda no Grupo D, a Juventus sofreu mas conseguiu vencer o Lokomotiv de Moscovo por 2-1. Miranchuk colocou os forasteiros em vantagem mas dois grandes lances de Dybala já perto da partida deram um triunfo difícil à Vecchia Signora.





O Manchester City, com Bernardo e Cancelo no banco, goleou a Atalanta por 5-1, apesar de ter estado a perder. Aguero bisou e Sterling doi a figura do jogo com um hat-trick. Em partidas do Grupo A, o PSG continua líder, depois de um resultado expressivo na Bélgica frente ao Club Brugge (5-0, Mbappé marcou três golos).





O Real Madrid regressou às vitórias na Liga dos Campeões, com um triunfo pela margem mínima sobre o Galatasaray, na Turquia.





O Olympiacos, de Pedro Martins, também esteve a ganhar mas sucumbiu perante o Bayern de Munique, na Grécia, por 3-2. O Tottenham não teve dificuldades na recepção ao Estrela Vermelha e goleou por 5-0, com bis de Kane e Son.





Resultados das partidas:



Grupo A



Club Brugge 0 - 5 Paris Saint-Germain



Galatasaray 0 - 1 Real Madrid



Grupo B



Olympiacos 2 - 3 Bayern Munique



Tottenham 5 - 0 Estrela Vermelha



Grupo C



Shakhtar Donetsk 2 - 2 Dinamo Zagreb



Manchester City 5 - 1 Atalanta



Grupo D



Atlético Madrid 1 - 0 Bayer Leverkusen



Juventus 2 - 1 Lokomotiv Moscovo