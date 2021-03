Liga dos Campeões. Técnico do Chelsea diz que FC Porto é "adversário forte" mas está confiante

“Estamos cheios de confiança e muito felizes pela forma como estamos a jogar. O FC Porto é um adversário forte que tem o nosso respeito, mas estamos nos quartos de final e só pensamos em vencer e chegar às meias-finais. Sabemos que podemos lá chegar”, afirmou Thomas Tuchel, em conferência de imprensa, em Londres.



O técnico alemão afastou qualquer favoritismo na eliminatória e lembrou que a equipa portuguesa eliminou com surpresa a Juventus nos oitavos de final da ‘Champions”.



“É bom iniciar a eliminatória fora e ter a segunda mão em casa. É positivo para nós. Se calhar, muitas pessoas olham para nós como favoritos, mas isso é algo que não nos ajuda. A Juventus que o diga”, lembrou.



A primeira mão dos quartos de final vai ser disputada em casa dos ‘dragões’, em 7 de abril, e o segundo jogo previsto para Londres, será uma semana depois, em 13.



A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, nos oitavos de final, assegurou a 11.ª presença do clube entre os oito melhores da Liga dos Campeões.



Já o Chelsea eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, vencendo ambas as partidas.



A final da ‘Champions’ está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.