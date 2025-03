Liga dos Campeões. UEFA abriu inquérito a quatro jogadores do Real Madrid

O organismo que tutela o futebol europeu anunciou em comunicado estar a investigar o comportamento de quatro jogadores do Real Madrid: são eles Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Antonio Rudiger e Dani Ceballos.

A causa do inquérito deve-se a comportamentos menos próprios dos quatro jogadores enquanto festejavam a passagem do Real Madrid aos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Atlético de Madrid nas grandes penalidades.

"Um inspetor de Ética e Disciplina da UEFA foi escolhido para investigar alegações de conduta indecente por parte de jogadores do Real Madrid (Antonio Rudiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante um jogo dos oitavos de final entre o Club Atlético de Madrid e o Real Madrid a 12 de março de 2025".

De acordo com a, o Atlético de Madrid fez uma queixa à UEFA devido aos festejos dos quatro jogadores à frente dos adeptos do clube treinado por Diego Simeone. Vários vídeos gravados no estádio mostram os atletas do Real Madrid a dançar e a fazer gestos aos adeptos do Atlético, que responderam com o arremesso de objetos.