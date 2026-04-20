Liga espanhola garante sistema semiautomático de fora do jogo na próxima época

“Já está em curso. Agora depende de algumas questões tecnológicas, mas estará em funcionamento na próxima época e espero que desde a primeira jornada”, afirmou Javier Tebas.



O novo sistema semiautomático para a deteção de situações de fora de jogo utiliza câmaras e sensores para auxiliar os árbitros a identificarem quando um jogador está em posição irregular.



Javier Tebas reafirmou este compromisso da LaLiga após ter participado numa conferência sobre geopolítica e desporto organizada pelo organismo que lidera na sede do Centro Superior de Estudos de Defesa Nacional (CESEDEN), em Madrid.