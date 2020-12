Liga Europa. Benfica e Braga ainda podem vencer grupos

Caso conquistem a vitória nos seus agrupamentos, as equipas lusas conseguiriam evitar nos 16 avos de final defrontar alguma doas oito equipas que descem da Liga dos Campeões, bem como outros quatro vencedores de grupo da fase de grupos da Liga Europa.





No entanto, tanto "águias" como minhotos partem em desvantagem para a derradeira jornada desta fase de grupos da prova, pelo que para garantirem esse estatuto terão de somar sempre mais pontos do que o seu principal rival no grupo, com os encarnados a jogarem na Bélgica diante do Standard de Liège e os "arsenalistas" a receberem os ucranianos do Zorya.





As duas equipas terão sempre de somar pontos e esperar que os escoceses do Rangers, no caso do Benfica, e os ingleses do Leicester, na perspetiva do Braga, façam menos pontos na deslocação a casa dos polacos do Lech Poznan e na receção aos gregos do AEK, respetivamente.





Grupos A e B com Roma e Arsenal apurados







Nos grupos A e B, Roma, de Paulo Fonseca, e Arsenal já asseguraram o primeiro lugar, restando saber quais os conjuntos que os acompanharão, sendo que, na poule A, basta aos suíços do Young Boys um empate na receção aos romenos do Cluj para garantirem o segundo lugar, enquanto, na B, os noruegueses do Molde viajam à Áustria com a vantagem de poderem empatar, ou mesmo perderem, desde que a derrota seja apenas por um golo de diferença e sempre superior a um resultado de 1-0 frente ao Rapid Viena.





Grupos C e E com tudo decidido







Já nas poules C e E, a questão dos dois primeiros lugares está decidida, pelo que Slavia de Praga e Bayer Leverkusen vão discutir entre si o vencedor no C, com os alemães a terem de vencer na receção aos checos, enquanto, no E, Granada e PSV Eindhoven também lutam pela vitória.





Na derradeira ronda, os espanhóis, que lideram com 10 pontos, deslocam-se a Salónica para defrontar os gregos do PAOK, e os holandeses recebem os cipriotas do Omonia, num jogo teoricamente mais acessível do que aquele que o Granada vai ter na Grécia. O PSV terá sempre e vencer o seu jogo e esperar que o Granada não vença a sua partida.

Grupo F duas vagas para três equipas







No grupo F, há três "galos" para dois "poleiros": Nápoles (que lidera com 10 pontos), Real Sociedad e AZ Alkmaar (segundo e terceiro, com oito cada), com os dois primeiros a enfrentarem-se no San Paolo, enquanto a equipa holandesa se desloca ao terreno do já eliminado Rijeka, da Croácia.





Grupo I procura parceiro para o Villarreal







No grupo I, o Villarreal já garantiu a vaga nos 16 avos de final, faltando saber se será o Maccabi Telavive ou o Sivasspor a acompanhar os espanhóis, sendo que o jogo decisivo está marcado para Israel, onde a equipa israelita recebe a equipa turca.





Grupos H e J apuram vencedores







De destacar ainda no grupo H a disputa do primeiro lugar entre Lille e AC Milan ou no grupo J entre os belgas do Antuérpia e os ingleses do Tottenham, treinados por José Mourinho, atuais líderes da "Premier League", a par do Liverpool.





Grupo K decide segundo apurado e Grupo L está fechado







No grupo K, o Dínamo de Zagreb já carimbou o passaporte para a fase seguinte, faltando definir quem o acompanha entre os austríacos do Wolfsberger e os holandeses do Feyennord, enquanto, no grupo L, o Hoffenheim e o sérvios do Estrela Vermelha já se apuraram, com os alemães a terem já garantido o primeiro lugar.