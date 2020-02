Liga Europa. Benfica, FC Porto, SC Braga e Sporting iniciam fase decisiva

Na primeira mão dos 16 avos de final, os “leões” são os únicos que atuam em casa, perante os turcos do Basaksehir, enquanto os encarnados jogam fora com o Shakhtar Donetsk, os “dragões” com o Bayer Leverkusen e os “arsenalistas” com o Rangers.As eliminatórias preveem-se equilibradas, com as formações lusas, em maioria nesta fase, a terem boas perspetivas de seguir em frente, mas sem grande dose de favoritismo.Os campeões nacionais, especialistas nesta fase (invictos e com cinco apuramentos em cinco presenças) jogam em Kharkiv, há muito casa emprestada do Shakhtar, e regressam à Europa no pior momento da época, após dois desaires consecutivos na I Liga.As derrotas com FC Porto e Sporting de Braga fizeram cair de sete pontos para um a vantagem no comando do campeonato, com a equipa a mostrar fragilidades, sobretudo defensivas.O Benfica, que ganhou no reduto do Shakhtar por 2-1 em 2007/08, com um “bis” de Cardozo, não estará na máxima força, face às baixas de Gabriel e do castigado Weigl, com o capitão André Almeida ainda em dúvida. Nos ucranianos, Dodó é baixa, por castigo.A favor dos encarnados apenas o facto de o Shakhar Donetsk estar em plena pré-temporada, já que o campeonato está parado há mais de dois meses -- o último jogo oficial do “onze” de Luís Castro data de 14 de dezembro de 2019.Por seu lado, o FC Porto enfrenta um Bayer Leverkusen em plena competição e que, após a pausa invernal, somou cinco triunfos, incluindo um 4-2 ao Borussia Dortmund, e um desaire.O “onze” de Leverkusen segue no quinto lugar da “Bundesliga”, mas apenas a seis pontos do líder Bayern, sendo que esteve na Liga dos Campeões, caindo por culpa de Juventus e Atlético Madrid.O “onze” do holandês Peter Bosz está num bom momento, mas enfrenta um FC Porto igualmente empolgado, depois dos triunfos sobre o Benfica e em Guimarães, por 2-1, no domingo, que lhe permitiram reentrar na corrida ao título nacional.O médio Otávio, por castigo, é baixa no conjunto de Sérgio Conceição, que, depois de perder a final da Taça da Liga e colocar o lugar à disposição, venceu cinco dos últimos seis jogos.Quanto ao Sporting de Braga chega em alta pelo registo na era Rúben Amorim, que venceu oito de nove jogos, superando duas vezes FC Porto e Sporting e uma o Benfica, e pelos 13 jogos sem perder na Europa -- desde 15 de fevereiro de 2008.Na presente temporada, e sob o comando de Ricardo Sá Pinto, os “arsenalistas” superaram Brondby e Spartak Moscovo nas pré-eliminatórias e, na fase de grupos, ficaram à frente de Wolverhampton, Slovan Bratislava e Besiktas.O conjunto bracarense, que ganhou todos os cinco jogos fora, vai defrontar mais um adversário de qualidade, o Rangers, que é segundo na Escócia, atrás do Celtic, e que, na fase de grupos, venceu em casa o FC Porto por 2-0 e empatou 1-1 no Dragão.Na Liga Europa, prova em que entrou na pré-eliminatória, o “onze” de Steven Gerrard soma oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, no reduto do Young Boys, por 2-1.Por não ter sido cabeça de série no sorteio, o Sporting começa em casa, e frente ao adversário teoricamente menos cotado, mas que, na fase de grupos, foi capaz de vencer um grupo com Roma, Borussia Mönchengladbach e Wolfsberger.Os “leões”, que perderam quatro de oito jogos desde o início do ano e são quartos na I Liga, cumprem o primeiro jogo europeu pós Bruno Fernandes e não terão o lesionado Mathieu.Na fase de grupos, o conjunto comandado por Silas venceu os três jogos caseiros, perante LASK, Rosenborg e PSV Eindhoven, goleado por 4-0, enquanto os turcos foram goleados em Itália (4-0), mas venceram na Alemanha e na Áustria.

Os encontros de Benfica e Sporting iniciam-se às 17h55 (em Lisboa) de quinta-feira e os de FC Porto e Sporting de Braga arrancam às 20h00.