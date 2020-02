Liga Europa. Benfica, Sporting, FC Porto e SC Braga à procura de vitórias

A jornada europeia começa às 17h55, no Estádio OSK Metalist, com os encarnados a visitarem o Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro, num momento em que estão na pior fase da temporada, com duas derrotas para o campeonato, ficando com apenas um ponto de avanço para o FC Porto na liderança da I Liga.

Sem Jardel, Weigl, Gabriel e André Almeida, o Benfica joga com um Shakhtar que não faz qualquer encontro oficial desde 14 de dezembro, devido à pausa de inverno da liga ucraniana.





As lesões e a necessidade de fazer uma gestão mínima dos recursos disponíveis devem obrigar o treinador Bruno Lage a fazer algumas mudanças no meio-campo e ataque. Florentino, Samaris, Taarabt e Chiquinho poderão ser nomes a lançar de início no "onze".







Mas na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico do clube da Luz, Bruno Lage, recordou que o importante é a dinâmica que o grupo apresentar em campo.









O jogo terá arbitragem do escocês Bobby Madden e relato na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio e comentário de José Nunes.





Também com início às 17h55, por não ter sido cabeça de série no sorteio, o Sporting começa a eliminatória no Estádio José Alvalade, frente ao Basaksehir, segundo da liga turca, sem Mathieu e Renan Ribeiro, castigados.







No lançamento do desafio Emanuel Ferro, adjunto do técnico principal dos "leões", frisou que seja qual for a competição a responsabilidade é sempre a mesma.











Os "leões" venceram os três jogos que disputaram como visitados na Liga Europa desta temporada.







O encontro terá arbitragem do inglês, Anthony Taylor e relato na Antena 1 do jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Luís Cristóvão.





Moralizado pela recuperação de seis pontos para o Benfica, o FC Porto visita o terreno do Bayer Leverkusen, quinto classificado da liga alemã, a partir das 20h00, num encontro em que não pode contar com o castigado Otávio.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, admitiu as dificuldades do jogo face à valia do adversário.









O desafio terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic e relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico e os comentários de Manuel Queiroz.





Também o conjunto germânico chega em boa forma a esta eliminatória e, após a pausa invernal, somou cinco triunfos, incluindo um 4-2 ao Borussia Dortmund, e um desaire.O Sporting de Braga é a equipa em melhor momento em Portugal e, desde a chegada de Ruben Amorim ao comando, venceu oito jogos, incluindo dois ao FC Porto, dois ao Sporting e um ao Benfica, e empatou apenas um, não perdendo na Europa há 13 jogos.

O conjunto bracarense, que ganhou todos os cinco jogos fora esta temporada na Liga Europa, vai defrontar o Rangers, que é segundo na Escócia, atrás do Celtic, e que, na fase de grupos, venceu em casa o FC Porto por 2-0 e empatou 1-1 no Dragão.





O confronto tem o início marcado para as 20h00, no Ibrox Stadium.





A equipa minhota apresenta-se na máxima força.





No lançamento do desafio o técnico adjunto, Micael Sequeira, confessou que a equipa bracarense está confiante, apesar da valia do adversários e das condições meteorológicas adversas.









A partida terá arbitragem do espanhol Xavier Estrada Fernandez e relato na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu e os comentários de Vítor Martins.