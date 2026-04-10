Liga Europa. Betis queixa-se à UEFA da insegurança vivida pelos adeptos no Municipal de Braga

"A operação de segurança organizada pelo clube visitado e pela polícia nacional portuguesa foi claramente insuficiente para facilitar a entrada de mais de 1.700 adeptos no setor visitante do estádio. Estas deficiências criaram uma situação perigosa e insegura para os adeptos do Bétis e causaram graves danos a muitos deles, que entraram no estádio após o 25.º minuto de jogo", escreveu o emblema andaluz, em comunicado.



O Bétis confirmou que durante o encontro, disputado no Estádio Municipal de Braga, comunicou o seu "protesto aos dirigentes da UEFA presentes no jogo”, tendo estes “reconhecido as falhas na operação de segurança".



Entretanto, o clube apresentou uma “queixa formal por escrito tanto à UEFA como ao clube visitado", face à situação vivida, em que os seus adeptos foram mantidos numa escadaria "durante uma hora e meia em condições deploráveis".



Segundo o Bétis, o cortejo organizado para transportar os adeptos do ponto de encontro para o estádio "não foi agendado pelas autoridades portuguesas com a antecedência suficiente para permitir revistas ordenadas e facilitar a entrada dos adeptos, resultando num grave congestionamento".



Na quarta-feira, o Sporting de Braga empatou a um golo na receção aos espanhóis do Betis, com o austríaco Florian Grillitsch a marcar para os ‘arsenalistas’ e Cucho Hernández a restabelecer a igualdade, na transformação de uma grande penalidade.



A segunda mão disputa-se em 16 de abril, no Estádio de la Cartuja, em Sevilha.