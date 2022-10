Liga Europa. Braga procura assegurar "play-off"

Os bracarenses, segundos classificados com sete pontos, mais um do que os alemães, terceiros, defrontam-se a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio An Der Alten Forsterei, em Berlim, sob arbitragem do inglês Craig Pawson.Sem o ala Diego Lainez, que ficou de fora devido a uma indisposição gástrica, mas com o defesa central Niakaté, o Sporting de Braga pode assegurar a presença no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, a disputar entre os segundos classificados de cada um dos grupos da segunda competição continental e os terceiros das "poules" da Liga dos Campeões.Os vencedores dos oito grupos da Liga Europa avançam diretamente para os oitavos de final.O Union Saint-Gilloise segue no primeiro lugar do agrupamento, com 10 pontos, podendo também assegurar esta posição, e um lugar nos oitavos, caso vença na visita aos suecos do Malmö, último classificado sem qualquer ponto.