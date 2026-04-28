Liga Europa. Equipas lusas com balanço muito positivo em meias-finais

Sem o embate das ‘meias’ da Liga Europa de 2010/11, que, à partida, já se sabia que qualificaria uma equipa lusa e afastaria outra, são 17 os apuramentos para apenas sete eliminações.



À luz da história, o Sporting de Braga tem, assim, muitas ‘razões’ para acreditar que pode eliminar o Friburgo nas ‘meias’ da Liga Europa 2025/26, com jogos na quinta-feira, na ‘pedreira’, e em 07 de maio, na Alemanha.



Os ‘arsenalistas’ são, aliás, a única equipa lusa com um registo perfeito nas meias-finais, precisamente a que disputaram com os ‘encarnados’, vencendo pela regra, que já não está em vigor, dos golos fora (1-2 fora e 1-0 em casa).



O golo de Valtinho, na Luz, onde o Benfica venceu com tentos de Jardel e Cardozo, acabou por valer a ‘dobrar’ e qualificar o Sporting de Braga, que em casa venceu, na segunda mão, por 1-0, com um tento de Custódio.



Se o Sporting de Braga tem 100% de aproveitamento, o FC Porto não tem esse número ‘redondo’ por pouco, ficando-se pelos 83,3%, já que, em seis meias-finais, qualificou-se em cinco, falhando apenas uma vez e num duelo disputado fora, num jogo único.



Numa inusitada decisão, jamais repetida, a UEFA determinou que as meias-finais da ‘Champions’ 1993/94 fossem disputadas em apenas um jogo, com o vencedor de um grupo a cruzar com o segundo do outro, numa fase com dois agrupamentos de quatro equipas.



O FC Porto, como segundo do Grupo B, atrás do AC Milan, foi jogar ao reduto do FC Barcelona, primeiro do Grupo A, e perdeu por concludentes 3-0, frente a um ‘onze’ de Johan Cruyff que depois seria goleado na final pelos italianos (0-4).



Este é a única eliminação dos portistas em meias-finais europeias, pois as restantes cinco saldaram-se por outros tantos apuramentos, ainda que nenhum face a qualquer ‘gigante’ europeu.



Antes de Nou Camp, os ‘dragões’ superam o Aberdeen (dois triunfos por 1-0) na Taça das Taças de 1983/84 e o Dinamo Kiev (duas vitórias por 2-1) na Taça dos Campeões de 1986/87.



Depois do desaire com os catalães, eliminaram a Lazio (4-1 em casa e 0-0 fora) na Taça UEFA de 2002/03, o Deportivo (0-0 em casa e 1-0 fora) na ‘Champions’ de 2003/04 e o Villarreal (5-1 em casa e 2-3 fora) na Liga Europa de 2010/11.



Em termos de apuramentos, o Benfica tem, no entanto, o dobro dos conseguidos pelo FC Porto, num total de 10, contra apenas quatro eliminações, em 14 presenças.



Além do Sporting de Braga, só conseguiram fazer cair os ‘encarnados’ os neerlandeses do Ajax (0-1 fora e 0-0 em casa), em 1971/72, na Taça dos Campeões, e os alemães do Carl Zeis Jena (0-2 fora e 1-0 em casa), em 1980/81, e os italianos do Parma (2-1 em casa e 0-1 fora), em 1993/94, ambos na Taça das Taças.



Quanto à lista dos apuramentos ela é bem mais extensa, sendo que a maioria tombaram na Taça dos Campeões, nomeadamente os austríacos do Rapid Viena (1960/61), os ingleses do Tottenham (1961/62), os neerlandeses do Feyenoord (1962/63), os húngaros do Vasas (1964/65), os italianos da Juventus (1967/68), os romenos do Steaua (1987/88) e os franceses do Marselha (1989/90).



As restantes equipas que o Benfica superou em meias-finais foram os romenos do Universitatea Craiova, na Taça UEFA de 1982/83, e, na Liga Europa, os turcos do Fenerbahçe (2012/13) e novamente a Juventus (2013/14).



Se FC Porto e Benfica têm registos impactantes nas ‘meias’, o Sporting está nos 50%, sendo que começou por eliminar o Lyon (0-0 em França, 1-1 em Alvalade e 1-0 em Madrid, no desempate), rumo à vitória na Taça das Taças de 1963/64.



Depois, os ‘leões’ caíram face aos alemães do Magdeburgo (1-1 em casa e 1-2 fora) na Taça das Taças de 1973/74 e perante os italianos do Inter (0-0 em Lisboa e 0-2 em Milão) na Taça UEFA 1990/91, para, depois, bateram os neerlandeses do AZ Alkmaar (2-1 em casa e 2-3 fora, após prolongamento), ‘culpa’ de Miguel Garcia.



Das cinco equipas portuguesas que já chegaram às meias-finais europeias, a única que tem um registo negativo é o Boavista, que só esteve, no entanto, uma vez presente, sob o comando de Jaime Pacheco, o homem que levou o clube do Bessa ao título (2000/01).



Na Taça UEFA de 2002/03, os ‘axadrezados’ até começaram bem, com um ‘nulo’ em Glasgow, mas depois perderam em casa com o Celtic por 1-0, falhando a final, que, curiosamente, seria face ao FC Porto, então de José Mourinho, depois vencedor em Sevilha (3-2 aos escoceses, após prolongamento).



O encontro entre o Sporting de Braga e o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da edição 2025/26, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio Municipal de Braga, com a segunda mão marcada para 07 de maio, na Alemanha.



