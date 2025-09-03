Liga Europa. FC Porto inscreve todos os novos reforços para a fase de liga

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, o técnico Francesco Farioli submeteu uma lista A com 23 elementos, 10 deles chegados na janela de transferências de verão, para além de Gabri Veiga, que ingressou em junho e também fará a sua estreia em competições europeias pelo clube.



Pedro Lima, contratado no último dia do defeso ao Wolverhampton para alinhar sobretudo na equipa B, consta da lista, uma vez que Martim Fernandes, presente na lista B, se debate com uma lesão no joelho esquerdo que deverá afastá-lo dos relvados nas próximas semanas.



Diogo Costa e João Costa integram a lista como atletas formados no clube, enquanto Cláudio Ramos, Alberto Costa, Francisco Moura e Eustáquio contam como formados em Portugal.



Na lista B, reservada a jogadores nascidos de 01 de janeiro de 2004 em diante, surgem Rodrigo Mora e Martim Fernandes. Diogo Fernandes, Gonçalo Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Cunha, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Bernardo Lima, Gonçalo Sousa e André Miranda, todos da equipa B, completam o lote de inscritos.



O FC Porto, vencedor em 2002/03 e 2010/11, vai iniciar a sua 18.ª presença na Liga Europa com uma deslocação ao terreno do vice-campeão austríaco Salzburgo, em 25 de setembro, às 21:00 locais (20:00 locais), na primeira jornada da fase de liga.



Segue-se a receção ao Estrela Vermelha (02 de outubro), antes da ida a Inglaterra para defrontar o Nottingham Forest (dia 23) e aos Países Baixos para medir forças com o Utrecht (06 de novembro).



De seguida, os 'azuis e brancos' vão receber no Estádio do Dragão o Nice (27 de novembro) e o Malmö FF (11 de dezembro), antes de viajarem até à República Checa para jogar contra o Viktoria Plzeň (22 de janeiro, 17:45) e concluírem a fase de liga em casa, frente ao Rangers (dia 29).



À semelhança das restantes competições europeias de clubes, a Liga Europa integrou, desde a época passada, uma fase de liga com 36 equipas, que veio substituir os grupos, em que cada formação enfrenta oito adversários – quatro em casa e outros tantos fora.



Os primeiros oito classificados qualificam-se diretamente para os oitavos de final da competição, as equipas que terminem entre o nono e o 24.º lugar disputam um play-off, a duas mãos, de acesso à mesma fase e as restantes são prontamente eliminadas.

Lista de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga Europa

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa, Diogo Fernandes (lista B) e Gonçalo Ribeiro (lista B).



- Defesas: Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Zaidu, Pedro Lima, Alan Varela, Dominik Prpic, Francisco Moura, Alberto Costa, Martim Fernandes (lista B), Martim Cunha (lista B) e Gabriel Brás (lista B).



- Médios: Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Tomás Pérez, Stephen Eustáquio, Rodrigo Mora (lista B), André Oliveira (lista B), João Teixeira (lista B), Bernardo Lima (lista B) e Tiago Silva (lista B).



- Avançados: Pepê, Luuk De Jong, Deniz Gül, Samu, Borja Sainz, William Gomes, Gonçalo Sousa (lista B) e André Miranda (lista B).

