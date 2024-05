Liga Europa. Leverkusen e Atalanta lutam pelo troféu

O Bayer, com 51 jogos sem perder em todas as provas e com a conquista da Bundesliga como “carta de apresentação” (acabou com uma década de domínio do Bayern Munique), aterra em Dublin como favorito a levantar o troféu da Liga Europa, embora a Atalanta também prometa apresentar argumentos, sobretudo após deixar pelo caminho o Liverpool, que era o grande favorito.Nesse sentido, também Alonso pode puxar dos “galões”, já que está a comandar o Bayer Leverkusen na sua melhor temporada de sempre em 119 anos de existência, e ainda não terminou.Além da Bundesliga, e de se ter tornado na primeira equipa sem derrotas numa edição da prova, o Bayer tem ainda a Liga Europa e também a final da Taça da Alemanha com o Kaiserslautern, do segunda escalão germânico.Esta será a terceira final europeia da formação de Leverkusen, depois do sucesso perante o Espanyol em 1987/88 e da desilusão na Liga dos Campeões em 2001/02, na derrota por 2-1 com o Real Madrid, celebrizada pelo golo que ficou para a história do francês Zinedine Zidane.Em todas as eliminatórias, perante azeris, ingleses e italianos, a equipa de Xabi Alonso esteve a poucos minutos, e até segundos, da tal primeira derrota da época, mas salvou-se sempre nos descontos com os três clubes.Já a Atalanta fez uma qualificação mais consistente (o Sporting que o diga) e passou a ser olhado como possível vencedor da prova quando eliminou o Liverpool nos quartos de final, impondo um 3-0 em Anfield Road.Antes, o Grupo D, obrigando o Sporting ao play-off, e voltou a encontrar com sucesso os “leões” nos oitavos de final.Nas “meias”, o Marselha ficou pelo caminho, equipa que tinha eliminado o Benfica nos “quartos”.





Figuras de topo



Entre as figuras, no Bayer destaca-se o jovem médio Florian Wirtz, que é apontando como a grande esperança da Alemanha no Euro2024, que o país vai organizar, enquanto na Atalanta o avançado Gianluca Scamacca, internacional italiano, ganhou nova vida, após ter andado perdido por Inglaterra.



O jogador de 25 anos tem seis golos na prova, metade deles marcados ao Sporting.



A final tem início às 20h00 de Lisboa, com arbitragem do romeno István Kovács, na Arena de Dublin, um recinto com capacidade para 51 mil pessoas e que recebe a segunda final, depois de em 2010/11 ter sido palco da final totalmente portuguesa da Liga Europa entre FC Porto e Sporting de Braga, que os “dragões” venceram por 1-0.