Liga Europa. Manchester United e Sevilha lutam por um lugar na final

Ambos os clubes pertencem a países que conquistaram as últimas oito edições da Liga Europa – cinco para a Espanha e três para a Inglaterra.O jogo promete ser imprevisível.O Sevilha acaba de bater o recorde de 19 partidas sem qualquer derrota, marca alcançada no apuramento para a semifinal, ao superar o Wolverhampton por 1-0 (10 vitórias, 9 empates), contando todas as competições.Um recorde conquistado graças a uma defesa quase insuperável, já que nas últimas oito partidas sofreu apenas um golo, frente ao Atlético de Bilbau.Um argumento de peso contra um United que sofreu para superar o FC Copenhaga nos quartos de final, conseguindo passar à fase seguinte graças a um penálti convertido pelo português Bruno Fernandes (1-0).Com a vaga para a próxima Liga dos Campeões no bolso, os dois clubes tentam compor as respetivas salas de troféus com uma nova Liga Europa.”, disse Bruno Fernandes. “”, acrescentou o português.





As vitórias anteriores “deram-nos grande alegria”, confirmou o capitão do Sevilha, Jesús Navas, que voltou para casa após sua passagem pelo Manchester City entre 2013 e 2017. “Nestes momentos difíceis que todos vivemos, ganhar a Liga Europa para os adeptos e para todos nós seria ótimo”, concluiu.