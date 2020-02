Liga Europa. Portugal com maioria de quatro clubes nos 16 avos de final

Há nove anos, o Sporting caiu, mas FC Porto, Sporting de Braga e Benfica chegaram às meias-finais, com os “arsenalistas” a superarem os encarnados no primeiro confronto luso na Europa e a marcarem lugar na final com os “dragões”, que venceriam.



Foi o único triunfo luso na competição, precisamente na única vez em que quatro representantes portugueses tinham alcançado os 16 avos de final, cenário que agora se repete, sendo que, então, benfiquistas e bracarenses vinham da Liga dos Campeões.



Desta vez, o Benfica desceu e juntou-se a FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, que ultrapassaram a fase de grupos, ao contrário do Vitória Sport Clube, formação que fazia a maioria lusa na anterior fase da competição.



Após o recorde de 2010/11 Portugal tinha como melhores registos de presenças nos 16 avos de final três equipas em 2011/12 e 2015/16 e duas em 2013/14, 2017/18 e 2018/19, repetindo o que acontecera na edição inaugural (2009/10).



Benfica esteve em duas finais



Em 2012/13 - época em que o Benfica registou a primeira de duas presenças consecutivas na final, perdendo primeiro com o Chelsea e depois com o Sevilha - e em 2014/15, Portugal só colocou uma equipa e em 2016/17 não teve qualquer representante, sendo que “dragões” e “águias” estiveram nos “oitavos” da “Champions”.



Agora, com quatro representantes, Portugal é o país mais representado nos “últimos 32”, com mais uma equipa do que Alemanha, Espanha e Inglaterra.



Os alemães contam com Bayer Leverkusen, precisamente o adversário do FC Porto, Eintracht Frankfurt e Wolfsburgo, os espanhóis com Espanyol, Getafe e Sevilha (vencedor em 2013/14, 2014/15 e 2015/16) e os ingleses com Arsenal, Manchester United (campeão em 2016/17) e Wolverhampton.



Por seu lado, Áustria, Bélgica, Escócia, Itália e Países Baixos contam com duas equipas e Bulgária, Chipre, Dinamarca, Grécia, Roménia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia com uma.