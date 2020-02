Liga Europa. Portugal procura reforçar sexto lugar do “ranking” da UEFA

O Benfica, que caiu da Liga dos Campeões, e FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, que ultrapassaram a fase de grupos da Liga Europa, são os representantes lusos, que já não vão ter a concorrência da Rússia, sétima classificada do “ranking”.Os russos começaram a época no sexto posto - que vale duas entradas diretas e uma vaga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões -, mas foram ultrapassados por Portugal e estão impossibilitados de recuperar, pois as suas seis equipas que começaram a época europeia foram todas eliminadas.Com quatro equipas a pontuar, o futebol luso tem, assim, uma excelente ocasião para se afastar da Rússia, numa altura em que a diferença já é de 3,300 pontos -- 48,849 contra 45,549 nas últimas cinco épocas, depois dos 9,700 contra 4,666 em 2019/20.Portugal pode distanciar-se da Rússia e também aproximar-se dos franceses, dos quais está à frente na presente temporada: é quinto em 2019/20, enquanto os gauleses são oitavos, com 8,500 pontos.A França, que ainda tem em prova Paris Saint-Germain e Lyon, ambos na Liga dos Campeões, já não poderá perder o quinto posto, no “ranking” a cinco anos, até ao final da época, pois ainda tem uma vantagem confortável sobre Portugal -- 56,082 contra 48,449.Nos oitavos da “Champions”, o PSG mede forças com os alemães do Borussia Dortmund e o Lyon, um dos carrascos do Benfica na fase de grupos, com os italianos da Juventus.Por seu lado, nos 16 avos de final da Liga Europa, o Benfica defronta os ucranianos do Shakhtar Donetsk, o FC Porto os alemães do Bayer Leverkusen, o Sporting os turcos do Basaksehir e o Sporting de Braga os escoceses do Rangers.

Todos os pontos somados (dois por vitória e um por empate) pelas equipas lusas são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), o número de equipas portuguesas que arrancaram para a época 2019/20.