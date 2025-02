Liga Europa. Resultados do play-off de acesso aos oitavos de final

Resultados do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol.

Segunda mão



Quinta-feira, 20 fev:



(+) Bodo/Glimt, Nor - Twente, Hol, 3-2, 5-2 ap



Galatasaray, Tur - (+) AZ Alkmaar, Hol, 2-2



(+) Steaua Bucareste, Rom - PAOK, Gre, 2-0



(+) Roma, Ita - FC Porto, Por, 3-2



(+) Viktoria Plzen, Che - Ferencvaros, Hun, 3-0



(+) Ajax, Hol - Union Saint-Gilloise, Bel, 0-2, 1-2 ap



(+) Real Sociedad, Esp - Midtjylland, Din, 5-2



Anderlecht, Bel - (+) Fenerbahçe, Tur, 2-2



(+) - Apurado para os oitavos de final.



Primeira mão



- Quinta-feira, 13 fev:



Ferencvaros, Hun - Viktoria Plzen, Che, 1-0



Union Saint-Gilloise, Bel - Ajax, Hol, 0-2



Midtjylland, Din - Real Sociedad, Esp, 1-2



Fenerbahçe, Tur - Anderlecht, Bel, 3-0



Twente, Hol - Bodo/Glimt, Nor, 2-1



AZ Alkmaar, Hol - Galatasaray, Tur, 4-1



PAOK, Gre - Steaua Bucareste, Rom, 1-2



FC Porto, Por - Roma, Ita, 1-1



Oitavos de final (06 e 13 março)



Jogo 1: Viktoria Plzen, Che - Lazio, Ita/Athletic Bilbau, Esp



Jogo 2: Bodo/Glimt, Nor - Olympiacos, Gre/Rangers, Esc



Jogo 3: Ajax, Hol - Eintracht Frankfurt, Ale/Lyon, Fra



Jogo 4: AZ Alkmaar, Hol - Manchester United, Ing/Tottenham, Ing



Jogo 5: Roma, Ita - Lazio, Ita/Athletic Bilbau, Esp



Jogo 6: Fenerbahçe, Tur - Olympiacos, Gre/Rangers, Esc



Jogo 7: Steaua Bucareste, Rom - Eintracht Frankfurt, Ale/Lyon, Fra



Jogo 8: Real Sociedad, Esp - Manchester United, Ing/Tottenham, Ing



Quartos de final (10 e 17 de abril)



Jogo 9: Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 2



Jogo 10: Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 4



Jogo 11: Vencedor Jogo 5 - Vencedor Jogo 6



Jogo 12: Vencedor Jogo 7 - Vencedor Jogo 8



Meias-finais (01 e 08 de maio)



Jogo 13: Vencedor Jogo 9 - Vencedor Jogo 10



Jogo 14: Vencedor Jogo 11 - Vencedor Jogo 12



Final (21 de maio, em San Mamés, Bilbau, Espanha)



Nota: O sorteio dos oitavos de final, quartos de final e meias-finais realiza-se na sexta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa).