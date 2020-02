Liga Europa. Salzburgo-Eintracht Frankfurt reagendado para sexta-feira

O organismo que gere o futebol europeu informou, poucas horas após o cancelamento, que o encontro da segunda mão entre austríacos e alemães - equipa dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência - se realiza na sexta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio do Salzburgo.



No primeiro jogo, em Frankfurt, o Eintracht venceu por 4-1, com um ‘hat-trick’ de Kamada (12, 43 e 53 minutos) e um golo de Kostic (56), enquanto Hwang marcou para os austríacos, de grande penalidade, aos 85.