Liga Europa: Sortes diferentes para Fonseca, Amorim e Mourinho

Em Bucareste, dois golos tardios do belga Malick Fofana (86 e 89 minutos) garantiram o triunfo do Lyon na visita ao campeão romeno FCSB (3-1), que ainda chegou a ripostar o tento inicial do argentino Nicolás Tagliafico (30)por intermédio de Alexandru Baluta (68).



Os ‘gones’ atingiram a quarta vitória em seis partidas com Paulo Fonseca, que, na quarta-feira, dia em que celebrou 52 anos, foi suspenso por nove meses pelo Comité Disciplinar da Liga francesa (LPF), após ter intimidado um árbitro num desafio do campeonato local.



Como a punição não foi, para já, alargada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) às provas europeias, o técnico orientou a equipa de forma presencial em Bucareste e não conteve as lágrimas ao ser abraçado pelos seus jogadores nos festejos do primeiro golo.



O Lyon chega com dois tentos de vantagem à segunda mão, em 13 de março, podendo defrontar na próxima fase os espanhóis da Real Sociedad ou o Manchester United, que empataram em San Sebastián (1-1), no 25.º encontro de Ruben Amorim pelos ingleses.



O neerlandês Joshua Zirkzee adiantou os ‘red devils’ (57 minutos), mas Mikel Oyarzabal igualou para os bascos de grande penalidade (70), após mão na bola do internacional português e capitão Bruno Fernandes, que alinhou a tempo inteiro, a par de Diogo Dalot.



Único clube invicto na atual edição da Liga Europa, o Manchester United almeja repetir o cetro conquistado em 2016/17 com José Mourinho, de forma a atenuar uma temporada instável, na qual é 14.º classificado da Liga inglesa e está arredado das taças nacionais.



Dos três treinadores portugueses envolvidos em prova, Mourinho ficou em posição mais desconfortável e averbou a primeira derrota em 2025 com os turcos do Fenerbahçe, que perderam em casa face aos escoceses do Rangers (3-1), privado de Rafael Fernandes.



Um ‘bis’ do checo Václav Cerny (42 e 81 minutos) fez a diferença a favor dos forasteiros, que já se tinham colocado em vantagem pelo nigeriano Cyriel Dessers (sete), antes de o ganês Alexander Djiku (30) resgatar uma igualdade temporária para o conjunto de José Mourinho, detentor de cinco cetros em nove presenças em decisões de provas da UEFA, incluindo a Taça UEFA pelo FC Porto (2002/03) e a Liga Europa pelo Manchester United.



Já o Tottenham, um dos clubes da carreira do técnico setubalense e igualmente em crise na Premier League, perdeu na visita aos neerlandeses do AZ Alkmaar (1-0) - que lançou Alexandre Penetra a titular -, fruto de um autogolo do sueco Lucas Bergvall (18 minutos).



Privada de clubes portugueses, a primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa conclui-se ainda hoje com mais quatro partidas, entre as quais a receção dos italianos da Roma, que afastou o FC Porto no play-off, aos espanhóis do Athletic Bilbau.