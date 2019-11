Liga Europa. Sp. Braga, Sporting e FC Porto com jogos que podem ser decisivos

Bracarenses quase, quase apurados







Os "arsenalistas", líderes do grupo K, podem ficar praticamente apurados para a fase seguinte da prova, caso vençam na receção aos turcos do Besiktas, já depois de terem vencido em Istambul por 2-1, na última ronda.

Na classificação, o "onze" de Ricardo Sá Pinto soma sete pontos, contra seis dos ingleses do Wolverhampton, quatro do Slovan Bratislava e nenhum dos turcos. O conjunto de Nuno Espírito Santo recebe os eslovacos.





"Leões" com oportunidade de ouro







Segundo no grupo D, o Sporting também pode ficar em excelente posição de seguir em frente em caso de triunfo, mas a deslocação a Trondheim afigura-se difícil, já que os noruegueses do Rosenborg colocaram muitas dificuldades aos "leões" na última jornada, quando perderam em Alvalade por apenas 1-0.Os "leões", que venceram os últimos dois jogos, somam seis pontos, contra sete do líder PSV Eindhoven, que pode garantir desde já a qualificação. O LASK, que recebe os holandeses, é terceiro, com quatro, e o Rosenborg está a zero.





"Dragões" não podem facilitar







Já o FC Porto, disputa um embate que pode ser decisivo em Glasgow, frente ao Rangers, num jogo que coloca frente a frente os segundo e terceiro classificados do grupo G, com quatro pontos, tendo as duas equipas empatado 1-1 na última jornada, no Porto.Na tabela lidera o Young Boys, com seis pontos, que se desloca a casa do último, o Feyenoord, que soma três, mercê do triunfo caseiro face aos azuis e brancos (2-0).





"Conquistadores" perto do adeus







Depois do empate caseiro face ao Arsenal (1-1), no primeiro encontro da quarta jornada, na quarta-feira, o Vitória de Guimarães pode esta quinta-feira ficar eliminado, o que acontecerá que se Eintracht Frankfurt vencer no reduto do Standard Liège.O triunfo qualifica os alemães e também o Arsenal, eliminando os vimaranenses e os belgas.

Além dos "gunners", dos alemães, de Gonçalo Paciência, André Silva e Bas Dost, e do PSV Eindhoven, também se podem qualificar para os 16 avos de final Sevilha (Grupo A), Basileia (C), Celtic (E), Espanyol (H) e Manchester United (L).