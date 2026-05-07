Liga Europa. Sporting de Braga procura chegar à segunda final

Há uma semana, os bracarenses triunfaram em casa com golos de Tiknaz (08 minutos) e Dorgeles (90+2), com Grifo (16) a marcar o golo dos alemães, antes de Zalazar (45) desperdiçar uma grande penalidade.



O capitão Ricardo Horta lesionou-se na primeira mão e está em dúvida para a visita a Friburgo, com Grillitsch a ser baixa certa para o encontro marcado para as 20:00 e que vai ter arbitragem do italiano Davide Massa.



O Sporting de Braga pode chegar à segunda final europeia da sua carreira, 15 anos depois de ter perdido a decisão da Liga Europa para o FC Porto em Dublin, com um golo solitário de Radamel Falcao.



Na outra meia-final, com uma vantagem de 1-0, o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, desloca-se a Birmingham para defrontar o Aston Villa, num encontro entre equipas inglesas.