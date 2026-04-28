Liga Europa. Sporting de Braga tenta ganhar `embalo` para Istambul na receção ao Friburgo

Os encontros da primeira mão das meias-finais da Liga Europa em futebol, em Braga e Nottingham, realizam-se na quinta-feira, pelas 20h00, com os embates da segunda mão marcados para 07 de maio, em Friburgo e Birmingham.





Sporting de Braga vai tornar-se o quarto clube luso a 'bisar' meias-finais

O Sporting de Braga vai tornar-se a quarta equipa portuguesa a repetir presença nas meias-finais de uma competição europeia de futebol, juntando-se aos três ‘grandes’, o Benfica, o FC Porto e o Sporting.



Depois de eliminar o Betis nos ‘quartos’, com um triunfo por 4-2 em Sevilha, após um empate 1-1 em casa, o clube ‘arsenalista’ está de volta, 15 anos depois, às meias-finais da Liga Europa, que vai disputar com os alemães do Friburgo.





Na história do futebol português, apenas os três principais clubes tinham repetido presenças em semifinais, num ‘ranking’ liderado de forma destacada pelo Benfica, que ainda vai ficar com mais (14) do que todos os outros clubes juntos (13).



O FC Porto é o segundo, com seis presenças, e o Sporting o terceiro, com quatro.



Agora, o Sporting de Braga vai isolar-se no quarto lugar, deixando para trás o Boavista, que foi o quarto a chegar a uma meia-final europeia, em 2002/03, no que é ainda a sua última presença nas competições europeias de futebol.



Os ‘arsenalistas’ chegam pela segunda vez a uma meia-final europeia depois de um longo percurso na Liga Europa, iniciado na segunda pré-eliminatória e que se salda, para já, em 12 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em 18 jogos, com 34-12 em golos.



A formação do espanhol Carlos Vicens afastou Levski Sófia (0-0 fora e 1-0, após prolongamento, em casa), Cluj (2-1 fora e 2-0 em casa) e Lincoln Red Imps (4-0 fora e 5-1 em casa), para atingir pela segunda época consecutiva a fase de liga da Liga Europa.



Na fase regular, os ‘arsenalistas’ ficaram nos oito primeiros, mais precisamente no sexto lugar, e garantiram desde logo o acesso direto aos ‘oitavos’, sem passar pelo play-off, após cinco triunfos, dois empates e apenas uma derrota (11-5 em golos).



Os minhotos bateram Feyenoord (1-0 em casa), Celtic (2-0 fora), Estrela Vermelha (2-0 em casa), Nice (1-0 fora) e Nottingham Forest (1-0 em casa), empataram com Rangers (1-1 fora) e Go Ahead Eagles (0-0 fora) e perderam na receção ao Genk (3-4).



Nos ‘oitavos’, foram derrotados por 2-0 na Hungria, com o Ferencváros e ficaram em situação difícil, mas resolveram em casa (4-0), para, nos ‘quartos’, fazerem o inverno, ao complicarem em casa (1-1) para depois vencerem fora o Betis por 4-2.



Após os tentos de Antony (13 minutos) e Abde (26), para os locais, Pau Victor (38) Vítor Carvalho (49), Ricardo Horta (53, de grande penalidade) e Gorby (74) foram os ‘heróis’ do apuramento dos ‘arsenalistas’ para uma meia-final, 15 anos depois.



Em 2010/11, o apuramento para as meias-finais tinha sido conseguido também de forma sofrida, em forma de dois empates com o Dinamo Kiev, a um golo fora e a zero na ‘pedreira’, com o autogolo em Kiev a revelar-se decisivo.



Depois, nas meias-finais, os comandados de Domingos Paciência voltaram a seguir em frente pelos golos fora, agora face ao Benfica, no primeiro confronto entre portugueses na Europa, com um desaire por 2-1 na Luz seguido de um 1-0 caseiro.



Agora, o Braga protagonizará a 26.ª meia-final europeia do futebol português, uma delas 100% lusa, e a primeira desde 2013/14, quando o Benfica atingiu a final da Liga Europa, perdida nos penáltis (2-4) para o Sevilha, após 120 minutos sem golos.



Agora, o Sporting de Braga vai isolar-se no quarto lugar, deixando para trás o Boavista, que foi o quarto a chegar a uma meia-final europeia, em 2002/03, no que é ainda a sua última presença nas competições europeias de futebol.Os ‘arsenalistas’ chegam pela segunda vez a uma meia-final europeia depois de um longo percurso na Liga Europa, iniciado na segunda pré-eliminatória e que se salda, para já, em 12 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em 18 jogos, com 34-12 em golos.A formação do espanhol Carlos Vicens afastou Levski Sófia (0-0 fora e 1-0, após prolongamento, em casa), Cluj (2-1 fora e 2-0 em casa) e Lincoln Red Imps (4-0 fora e 5-1 em casa), para atingir pela segunda época consecutiva a fase de liga da Liga Europa.Na fase regular, os ‘arsenalistas’ ficaram nos oito primeiros, mais precisamente no sexto lugar, e garantiram desde logo o acesso direto aos ‘oitavos’, sem passar pelo play-off, após cinco triunfos, dois empates e apenas uma derrota (11-5 em golos).Os minhotos bateram Feyenoord (1-0 em casa), Celtic (2-0 fora), Estrela Vermelha (2-0 em casa), Nice (1-0 fora) e Nottingham Forest (1-0 em casa), empataram com Rangers (1-1 fora) e Go Ahead Eagles (0-0 fora) e perderam na receção ao Genk (3-4).Nos ‘oitavos’, foram derrotados por 2-0 na Hungria, com o Ferencváros e ficaram em situação difícil, mas resolveram em casa (4-0), para, nos ‘quartos’, fazerem o inverno, ao complicarem em casa (1-1) para depois vencerem fora o Betis por 4-2.Após os tentos de Antony (13 minutos) e Abde (26), para os locais, Pau Victor (38) Vítor Carvalho (49), Ricardo Horta (53, de grande penalidade) e Gorby (74) foram os ‘heróis’ do apuramento dos ‘arsenalistas’ para uma meia-final, 15 anos depois.Em 2010/11, o apuramento para as meias-finais tinha sido conseguido também de forma sofrida, em forma de dois empates com o Dinamo Kiev, a um golo fora e a zero na ‘pedreira’, com o autogolo em Kiev a revelar-se decisivo.Depois, nas meias-finais, os comandados de Domingos Paciência voltaram a seguir em frente pelos golos fora, agora face ao Benfica, no primeiro confronto entre portugueses na Europa, com um desaire por 2-1 na Luz seguido de um 1-0 caseiro.Agora, o Braga protagonizará a 26.ª meia-final europeia do futebol português, uma delas 100% lusa, e a primeira desde 2013/14, quando o Benfica atingiu a final da Liga Europa, perdida nos penáltis (2-4) para o Sevilha, após 120 minutos sem golos.





Sporting de Braga em busca de igualar as 14 vitórias do FC Porto de 2010/11

O Sporting de Braga pode igualar nas meias-finais da Liga Europa de futebol, face ao Friburgo, o recorde de 14 vitórias de uma equipa portuguesa numa edição das taças europeias, na posse do FC Porto de 2010/11.



Depois de 18 jogos, desde a segunda pré-eliminatória, o ‘onze’ do espanhol Carlos Vicens soma 12 vitórias, mais quatro empates e duas derrotas.



Assim, os ‘arsenalistas’ colocaram-se a dois triunfos dos ‘dragões’, que, há 15 anos, ganharam 14 jogos, de 17, rumo à vitória na Liga Europa, sob o comando de André Villas-Boas, atual presidente dos ‘azuis e brancos’.



Os ‘azuis e brancos’ venceram os dois embates face aos belgas do Genk no play-off e, na fase de grupos, ganharam mais cinco: duas vezes aos austríacos do Rapid Viena, duas aos búlgaros do CSKA Sófia e uma, fora, aos turcos do Besiktas.



A eliminar, o FC Porto ganhou em Sevilha nos 16 avos de final, venceu os quatro embates frente aos moscovitas do CSKA e do Spartak, nos ‘oitavos’ e nos ‘quartos’, respetivamente, e, nas meias-finais, goleou em casa os espanhóis do Villarreal.



A vitória 14 aconteceu em 18 de maio de 2011, em Dublin, onde os ‘dragões’ superaram precisamente o Sporting de Braga por 1-0, graças a um golo do colombiano Radamel Falcao.



Quinze anos depois do desaire nessa final, os ‘arsenalistas’ podem igualar os ‘dragões’ nas meias-finais, o que a acontecer os conduziria, inevitavelmente, a Istambul, para um confronto inglês com o Aston Villa ou o Nottingham Forest.



O Sporting de Braga logrou cinco dos 12 triunfos nas pré-eliminatórias, um com os búlgaros do Levski Sófia, que só afastou após prolongamento, dois com os romenos do Cluj e outros tantos com o Lincoln, de Gibraltar.



Na fase de liga, somou outros cinco, face aos neerlandeses do Feyenoord (1-0 em casa), os escoceses do Celtic (2-0 fora, numa vitória inédita para o futebol luso), os sérvios do Estrela Vermelha (2-0 em casa), os franceses do Nice (1-0 fora) e os ingleses do Nottingham Forest (1-0 em casa).



Os ‘arsenalistas’ evitaram o play-off e seguiram diretamente para os ‘oitavos’, nos quais golearam em casa o Ferencváros por 4-0, na segunda mão, após o 0-2 de Budapeste, seguindo para os ‘quartos’, nos quais venceram fora o Betis por 4-2, depois de uma igualdade a um golo em Braga.



Com 12 triunfos, o ‘onze’ de Carlos Vicens tem na ‘mira’ o FC Porto de Villas-Boas, podendo selar os 14 triunfos nas meias-finais, com duas vitórias face ao Friburgo, quinta-feira, na ‘pedreira’, e em 07 de maio, na Alemanha.







O Sporting de Braga pode igualar nas meias-finais da Liga Europa de futebol, face ao Friburgo, o recorde de 14 vitórias de uma equipa portuguesa numa edição das taças europeias, na posse do FC Porto de 2010/11.Depois de 18 jogos, desde a segunda pré-eliminatória, o ‘onze’ do espanhol Carlos Vicens soma 12 vitórias, mais quatro empates e duas derrotas.Assim, os ‘arsenalistas’ colocaram-se a dois triunfos dos ‘dragões’, que, há 15 anos, ganharam 14 jogos, de 17, rumo à vitória na Liga Europa, sob o comando de André Villas-Boas, atual presidente dos ‘azuis e brancos’.Os ‘azuis e brancos’ venceram os dois embates face aos belgas do Genk no play-off e, na fase de grupos, ganharam mais cinco: duas vezes aos austríacos do Rapid Viena, duas aos búlgaros do CSKA Sófia e uma, fora, aos turcos do Besiktas.A eliminar, o FC Porto ganhou em Sevilha nos 16 avos de final, venceu os quatro embates frente aos moscovitas do CSKA e do Spartak, nos ‘oitavos’ e nos ‘quartos’, respetivamente, e, nas meias-finais, goleou em casa os espanhóis do Villarreal.A vitória 14 aconteceu em 18 de maio de 2011, em Dublin, onde os ‘dragões’ superaram precisamente o Sporting de Braga por 1-0, graças a um golo do colombiano Radamel Falcao.Quinze anos depois do desaire nessa final, os ‘arsenalistas’ podem igualar os ‘dragões’ nas meias-finais, o que a acontecer os conduziria, inevitavelmente, a Istambul, para um confronto inglês com o Aston Villa ou o Nottingham Forest.O Sporting de Braga logrou cinco dos 12 triunfos nas pré-eliminatórias, um com os búlgaros do Levski Sófia, que só afastou após prolongamento, dois com os romenos do Cluj e outros tantos com o Lincoln, de Gibraltar.Na fase de liga, somou outros cinco, face aos neerlandeses do Feyenoord (1-0 em casa), os escoceses do Celtic (2-0 fora, numa vitória inédita para o futebol luso), os sérvios do Estrela Vermelha (2-0 em casa), os franceses do Nice (1-0 fora) e os ingleses do Nottingham Forest (1-0 em casa).Os ‘arsenalistas’ evitaram o play-off e seguiram diretamente para os ‘oitavos’, nos quais golearam em casa o Ferencváros por 4-0, na segunda mão, após o 0-2 de Budapeste, seguindo para os ‘quartos’, nos quais venceram fora o Betis por 4-2, depois de uma igualdade a um golo em Braga.Com 12 triunfos, o ‘onze’ de Carlos Vicens tem na ‘mira’ o FC Porto de Villas-Boas, podendo selar os 14 triunfos nas meias-finais, com duas vitórias face ao Friburgo, quinta-feira, na ‘pedreira’, e em 07 de maio, na Alemanha.

Sendo o sobrevivente português na Europa, depois das quedas nos ‘quartos’ de Sporting (Champions) e FC Porto (Liga Europa), o conjunto ‘arsenalista’ fez, até agora, um percurso imaculado, pautado por muitas vitórias (12, desde as pré-eliminatórias), várias marcantes, e apenas duas derrotas, sem consequências.O ‘onze’ de Carlos Vicens já foi capaz, por exemplo, de vencer fora o Celtic (2-0), num triunfo inédito para o futebol português, o Feyenoord ou o Nottingham Forest, ‘carrasco’ do FC Porto nos ‘quartos’, bem como de eliminar o Betis, o quinto de La Liga.O ‘épico’ triunfo por 4-2 em Sevilha, na segunda mão dos quartos de final, depois de uma desvantagem de 2-0 e um início de encontro muito complicado, foi um dos ‘statements’ dos ‘arsenalistas’, que chegam às ‘meias’ com legítimas aspirações de chegar à final de Istambul, em 20 de maio.Pela frente, os ‘arsenalistas’ vão ter mais um adversário complicado, sem grande história, mas a realizar uma época de qualidade - segue em oitavo na Bundesliga e acabou de cair em Estugarda, no prolongamento, nas ‘meias’ da Taça da Alemanha.O trajeto europeu confere ainda mais ‘peso’ ao conjunto comandado por Julian Schuster, que foi sétimo na fase de liga, com os mesmos 17 pontos do Sporting de Braga, vencendo Basileia, Utrecht, Salzburgo e Maccabi Telavive, em casa, e Nice, fora.Depois, a eliminar, os germânicos superaram os belgas do Genk (0-1 fora e 5-0 em casa) e os espanhóis do Celta de Vigo (3-0 em casa e 3-1 fora), num percurso em que se destaca a perfeição caseira, com seis triunfos em outros tantos jogos.Num conjunto em que o ex-benfiquista Jan-Niklas Beste foi decisivo nos ‘quartos’, com um golo e duas assistências, o italiano Vicenzo Grifo e o japonês Yuito Suzuki são, ambos com quatro golos, os melhores marcadores da equipa na prova.Na antecâmara do embate da ‘pedreira’, as duas equipas mostraram no fim de semana estar já com a cabeça na Liga Europa, com os bracarenses a perder por 2-1 com o Santa Clara, nos Açores, para a I Liga portuguesa, e o Friburgo a ser goleado por 4-0 no reduto do Borussia Dortmund, para a Bundesliga.Apesar destes resultados, as duas equipas vão apresentar-se, certamente, em alta, motivadas, para um duelo que se prevê equilibrado e não tem um favorito claro, ao contrário do que sucede na outra meia-final, do duelo inglês.O Aston Villa, do ‘especialista’ espanhol Unay Emery, já vencedor de quatro edições da prova, três pelo Sevilha e uma pelo Villarreal, parte na frente face ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira, o ‘carrasco’ do FC Porto nos ‘quartos’.Na Premier League, a formação de Birmingham segue no quinto lugar da Premier League, de acesso à ‘Champions’, enquanto o Nottingham é 16.º, 19 pontos abaixo, sendo que, no confronto direto, o Villa ganhou por 3-1 em casa e empatou (1-1) fora.