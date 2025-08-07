Liga Europa. Sporting de Braga triunfa sobre o Cluj na Roménia

As duas equipas entraram em campo e homenagearam Jorge Costa, que fez parte da estrutura das duas equipas e que morreu na terça-feira, após uma paragem cardiorrespiratória.





Dentro das quatro linhas, os bracarenses chegaram ao primeiro golo logo depois do quarto de hora de jogo, com Gorby a inaugurar o marcador.





Por volta da meia-hora, Sinyan aproveitou um ressalto para restabelecer o empate, depois de um remate de um colega ter batido num jogador do Sporting de Braga e ter sobrado para o atleta da equipa romena.





A segunda metade trouxe novo golo do Sporting de Braga. Gorby aproveitou uma defesa incompleta para fazer o 2-1 final e bisar na partida.





Assim, a equipa de Carlos Vicens parte em vantagem para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que será jogada na próxima quinta-feira (14 de agosto) em Braga.