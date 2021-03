Liga Europa. Tottenham e Mourinho humilhados na Croácia, Paulo Fonseca fica sozinho

Ao perder por 3-0, após prolongamento, José Mourinho abandona a prova a par do Olympiacos, de Pedro Martins, e do Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, deixando a Roma, de Paulo Fonseca, como a única referência lusa em termos de técnicos.



A vantagem de 2-0 com que os ‘spurs’ se apresentaram na Croácia foram anulados por um ‘bis’ de Mislav Orsic, aos 62 e 83 minutos.



No primeiro golo, na quina da área, rematou em arco em tento de belo efeito, enquanto no segundo surgiu liberto na zona de penálti a rematar para o fundo das redes, premiando a atitude mais competitiva da sua equipa.



No prolongamento, o inevitável Orsic passou por toda a gente e, à entrada da área, rematou e operou o milagre, com o tento aos 106 minutos que valeu o primeiro apuramento frente a um adversário inglês na UEFA.



Os croatas foram liderados por Damir Krznar, que já esta semana substituiu Zoran Mamic, que se demitiu depois de ter visto confirmada uma pena de prisão por fraude.



No embate entre dois técnicos lusos, Paulo Fonseca apresentou-se na Ucrânia com três golos de vantagem (3-0), voltando a impor-se ao conjunto de Luís Castro, agora por 2-1.



Se a missão do Shakhtar já era difícil, tornou-se praticamente impossível com o golo do espanhol Borja Mayoral, aos 48, de cabeça, beneficiando de corte infeliz de Kryvtsov.



Júnior Moraes ainda igualou aos 59, porém Mayoral marcaria de novo aos 72, permitindo à Roma o quarto triunfo consecutivo na Europa, algo que não acontecia desde 1998.



Depois da derrota em casa por 3-1, o Olympiacos, de Pedro Martins, tinha de vencer por 3-0 em casa do Arsenal, que na ronda anterior afastou o Benfica, mas apenas conseguiram chegar ao 1-0.



Com José Sá na baliza e Bruma a entrar aos 62 – Cedric Soares foi suplente no Arsenal –, o Olympiacos fez uma excelente segunda parte e o experiente avançado marroquino Youssef El Arabi, aos 51 minutos, fez o golo dos gregos.



Pouco depois, Aubameyang, isolado, picou a bola sobre José Sá, mas errou o alvo e depois a expulsão de Ousseynou Ba, com duplo amarelo consecutivo, praticamente acabou com as aspirações dos gregos.