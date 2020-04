Liga francesa oficializa fim da época e confirma PSG como campeão

Dois dias depois de o primeiro-ministro gaulês, Édouard Philippe, ter anunciado a impossibilidade de retomar a temporada dos desportos profissionais, incluindo a de futebol, o Conselho de Administração da LFP reuniu-se hoje para deliberar sobre o tema, acabando por oficializar o encerramento dos dois escalões profissionais, a ‘Ligue 1' e a ‘Ligue 2'.



A classificação final das duas competições teve por base "o critério adotado pela Federação Francesa de Futebol nos restantes campeonatos", informou a LFP.



O título de campeão da ‘Ligue 1' foi atribuído ao Paris Saint-Germain, que, na altura da interrupção, em março, liderava a prova com mais 12 pontos e menos um jogo do que o Marselha, segundo classificado, quando faltavam 10 rondas para o final.



Os parisienses, comandados pelo alemão Thomas Tüchel, conquistam, assim, o terceiro título seguido e o sétimo nos últimos oito anos, e garantem o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.



O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, viu confirmado o segundo posto, que lhe permite acompanhar o PSG para a fase de grupos da ‘Champions', enquanto o Rennes, terceiro colocado, vai disputar o ‘play-off' de acesso à ‘prova milionária'.



O Lille, de José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka, o Nice e o Reims, quarto, quinto e sexto colocados, respetivamente, seguem para a Liga Europa, ao passo que o Lyon, de Anthony Lopes, que era sétimo classificado do campeonato, vai ficar fora das competições europeias da próxima época, algo que não sucedia há 20 anos.



Já o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, ficou na 12.º posição.



Por outro lado, foi determinado que descem ao segundo escalão duas equipas, Amiens e Toulouse, da mesma foram que sobem outras duas à principal divisão, Lorient, ao qual foi atribuído o título de campeão da ‘Ligue 2', e Lens.



O formato da ‘Ligue 2' em 2020/21, bem como o sistema de subidas ao segundo escalão e descidas ao terceiro escalão ainda serão decididos numa assembleia-geral da LFP.



A direção da LFP reforçou igualmente a intenção de iniciar a próxima temporada em 22 e 23 de agosto, embora ressalvando que a decisão final levará em linha de conta a opinião das cadeias de televisão que asseguram a transmissão das provas, além das normas definidas pelo Governo francês.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.