Liga grega prolonga suspensão do campeonato até 24 de abril

"A Liga grega tomou esta decisão por unanimidade na sequência de uma reunião em videoconferência, que durou duas horas, com os proprietários dos 14 clubes", anunciou o organismo que gere o futebol profissional da Grécia.



No decurso da videoconferência, o Panathinaikos, apoiado pelo Aris de Salonica, pelo Panetolikos e pelo Panionios, avançou com uma proposta para que a temporada fosse encerrada já esta quinta-feira, mas aquela não colheu um apoio unânime.



O dono do Olympiacos, Evangelos Marinakis, de 52 anos, que foi infetado pela Covid-19 e, entretanto, já curado, propôs que fosse tomada a decisão de nomear um campeão caso a época não chegasse ao fim.



Quando o campeonato parou, o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, estava na liderança da tabela classificativa, com sete pontos de vantagem sobre o PAOK, treinado por outro português, Abel Ferreira, o que lhe assegurava uma posição muito vantajosa para os 'play-off'.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 47 mil morreram. Dos casos de infeção, cerca de 180.000 são considerados curados.



Na Grécia, a pandemia já vitimou 50 pessoas e contaminou 1.415, números contabilizados na noite de quarta-feira.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com mais de 510 mil infetados e 35 mil mortos.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 209 mortes e 9.034 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.