Liga italiana inicia época 25/26 a 23 de agosto

A competição tem o seu término agendado para 24 de maio de 2026, pouco mais de duas semanas antes de arrancar o Campeonato do Mundo, que se realizará nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de 11 de junho desse ano.O campeonato italiano é atualmente liderado pelo Inter Milão, com 67 pontos, seguido do segundo classificado, Napóles, com 64, quando faltam oito jornadas para o fim.