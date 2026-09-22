Liga Nações. Alexander Bah dispensado dos trabalhos da seleção dinamarquesa

“Alexander Bah sofreu uma recaída na lesão no ombro durante o jogo do Benfica deste fim de semana. Já foi submetido a uma série de exames pela equipa médica e não poderá jogar nos próximos quatro jogos, pelo que fica de fora da convocatória”, referiu a federação dinamarquesa em comunicado.



A Dinamarca é um dos adversários de Portugal, detentor do troféu, no Grupo A4 da Liga das Nações e vai receber a seleção das ‘quinas’ no dia 01 de outubro, em partida da terceira jornada.



O lateral direito do Benfica lesionou-se no ombro direito na partida frente ao Marítimo, no início do mês, e regressou à equipa no domingo, na derrota frente ao FC Porto (3-1), no qual marcou o golo dos ‘encarnados’.



Para além do duelo com Portugal, Bah vai falhar também o jogo com a Noruega e o duplo confronto frente ao País de Gales.



O avançado Kasper Dolberg, que alinha no Ajax, também foi dispensado dos trabalhos da seleção dinamarquesa, depois de ter sofrido uma lesão no joelho no treino de hoje, que o manterá afastado da competição por “um período mais longo”.



Para os lugares Bah e Dolberg foram chamados pelo selecionador Briam Riemer o defesa Anton Gaaei, do Ajax, e o avançado Mohamed Daramy, do Reims.



