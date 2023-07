Lille anuncia contratação de médio islandês Hákon Haraldsson

“Estou muito animado para ingressar no Lille, conto muito em breve conhecer os adeptos do clube e jogar neste magnífico estádio que tive o privilégio de ver quando cheguei. Foi uma longa jornada para chegar até aqui e agora estou realmente ansioso para começar esta aventura”, afirmou o primeiro islandês a envergar a camisola do Lille, em declarações divulgadas no site do clube gaulês.



O presidente do Lille, Olivier Letang, saudou a chegada do novo reforço: “Hákon Haraldsson vem enriquecer o plantel do Lille. Possui um perfil ofensivo e técnico muito promissor e uma grande experiência do futebol europeu e internacional, apesar da sua juventude”.



A época passada foi a da confirmação deste médio-ofensivo que pode jogar como avançado devido à sua versatilidade, o que lhe permite movimentar-se com o mesmo à-vontade quer no corredor central quer nas faixas laterais.



Alinhou em 45 jogos, nos quais fez sete golos e cinco assistências, pelo Copenhaga, ao serviço do qual foi bicampeão, tendo recebido o prémio de revelação da época na Dinamarca.



O jogador islandês também deu nas vistas na fase de grupos da Liga dos Campeões, sendo utilizado em oito jogos e dando um contributo importante para eliminar os turcos do Trabzonspor e para impor empates aos espanhóis do Sevilha (0-0), aos alemães do Borussia Dortmund (1-1) e ao Manchester City (0-0), que conquistaria o troféu.