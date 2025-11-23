Lille bate Paris FC e sobe ao quarto lugar da Liga francesa

No último encontro da ronda, Willem Geubbels deu vantagem aos parisienses, aos 11 minutos, mas o Lille, com Félix Correia a titular, deu a volta ao marcador com dois golos do veterano Olivier Giroud (40 e 77), o segundo de penálti, e um de Aissa Mandi (80), antes de Lohann Doucet (84), um minuto depois de entrar, reduzir, e de Marius Broholm (90+6) fazer o 4-2 de penálti.



O Lille passou a somar 23 pontos, na quarta posição, mais um do que Estrasburgo (quinto) e dois do que Rennes (sexto) e do que o Lyon (sétimo), que caiu para fora dos lugares de qualificação europeia, depois de ceder um surpreendente empate a zero em casa do lanterna-vermelha Auxerre, que interrompeu uma série de quatro derrotas seguidas.



Treinado pelo português Luís Castro e com Anthony Lopes no ‘onze’, o Nantes subiu aos lugares de manutenção direta, depois de empatar em casa a um golo com o Lorient, num encontro em que o nigeriano Chidozie Awaziem acabou por ser a figura.



O antigo central de FC Porto e Boavista deu vantagem ao Lorient, aos 45+1 minutos, com um golo na própria baliza, mas acabaria por fazer o empate aos 90+1.



Ambos com 11 pontos, o Nantes (15.º) e o Lorient (16.º) subiram um lugar, graças à derrota do Metz (17.º), que tem os mesmos pontos, na visita a casa do Brest (3-2), que subiu a 14.º, com 13, num encontro decidido por uma grande penalidade aos 90+10 minutos, convertida por Romain del Castillo.



Pathé Mboup (02) e Kamory Doumbia (48) deram duas vezes vantagem ao Brest, mas Georgiy Tsitaishvili (06) e Soumaïla Coulibaly (79), na própria baliza, empataram para o Metz.



O Angers aproveitou os deslizes dos quatro últimos classificados para se afastar dos lugares perigosos, ao vencer em casa do Toulouse, por 1-0, com um golo de Yassin Belkhdim, aos 16 minutos.



O Toulouse é 10.º classificado, com 16 pontos, os mesmos do Angers, que está uma posição abaixo.

