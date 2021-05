Lille campeão de França

Líder da prova no arranque da ronda, o Lille apenas dependia de si para vencer o campeonato e cedo se adiantou no marcador, quando Jonathan David marcou com assistência de Renato Sanches, logo aos 10 minutos, tendo Burak Wilmaz ampliado, aos 45+1, com o Angers a reduzir já perto do apito final, por Angelo Fulgini, aos 90+2.No Lille, que venceu o campeonato com 83 pontos, mais um do que os parisienses, além de Renato Sanches, que saiu aos 82 minutos, jogaram ainda Tiago Djaló e Xeka, que entrou aos 82. José Fonte, castigado, falhou o encontro decisivo.

A necessitar de vencer e que o Lille escorregasse, o Paris Saint-Germain, que ainda sonhava com um 10.º título, cumpriu a sua parte, vencendo 2-0 em casa do Brest, numa partida em que Danilo foi titular.