Lille, de Paulo Fonseca, derrotado em casa pelo Reims na Liga francesa

O Lille perdeu em casa, por 2-1, com o Reims, no fecho da sexta jornada da Liga francesa de futebol, com os comandados pelo técnico português Paulo Fonseca a verem o adversário confirmar o bom arranque do campeonato.

O avançado dinamarquês Mohamed Daramy abriu o ativo para os visitantes, aos 12 minutos, após assistência do médio Marshall Munesti, que voltou a fazer o passe decisivo, apenas quatro minutos depois, para o japonês Keito Nakamura.



O Lille ainda reduziu, na segunda parte, aos 79, por Benjamim Andre, mas os três pontos foram para o Reims, que segue no quinto posto da Ligue 1, com 10 pontos, enquanto o Lille - que contou com o luso Tiago Santos a titular, enquanto Tiago Djaló falhou o jogo por lesão - é 11.º com oito.



Na liderança está o Brest, com 13 pontos, seguido pelo Nice (12) e pelo Paris Saint-Germain (11).