Lille, de Paulo Fonseca, "esmaga" amadores do Golden Lion por 12-0 e avança na Taça

No Estádio Pierre-Mauroy, os 'dogues' tiveram pela frente um adversário das Caraíbas demasiado acessível e, ao intervalo, já venciam por sete golos de diferença, num encontro em que o luso Tiago Santos foi titular e marcou o oitavo golo do Lille, aos 57 minutos.



Antes, no primeiro tempo, marcaram Yazici (11 e 45), Jonathan David (25 e 36) e Zhegrova (33, 41 e 42), com Haraldsson (64 e 78), David (75), novamente, e Amine Messoussa (89) a fecharem a contagem recorde, naquela que é a maior goleada da história do clube treinado por Paulo Fonseca.



Com Mathias Pereira-Lage a partir do minuto 69, o Brest ultrapassou o Angers (1-0), do segundo escalão, graças ao tento de Martin Satriano (63).