Lille, de Paulo Fonseca, marca na parte final em Toulouse e ascende ao quinto posto

No Estádio Municipal de Toulouse, os internacionais portugueses José Fonte e André Gomes alinharam de início nos 'dogues', que tiveram no brasileiro Alexsandro o marcador do primeiro golo, à passagem do minuto 86, antes do suplente utilizado Mohamed Bayo também fazer o 'gosto ao pé', aos 90+11.



Desta forma, a equipa comandada pelo técnico português passa a ocupar, provisoriamente, a quinta posição, com 49 pontos, mais dois do que o Rennes (sexto), que no domingo visita o líder da prova, o Paris Saint-Germain.



Já o Toulouse é 11.º posicionado, com 35.