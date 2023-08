Lille de Paulo Fonseca sofre primeira na Ligue 1

Os golos do Lorient, que registou a primeira vitória após dois empates, foram marcados por Laurent Abergel, aos nove minutos, Julien Ponceau, aos 10, Romain Faivre, aos 62, e Vincent Le Goff, aos 67. O canadiano Jonathan David marcou para o Lille, aos 55 minutos.Com a primeira derrota no campeonato, após um empate e uma vitória, o Lille de Paulo Fonseca segue na 10.ª posição, com quatro pontos, enquanto o Lorient é sétimo, com cinco.O Reims venceu por 3-1 em casa do Montpellier, com golos do marroquino Yunis Abdelhamid, aos oito minutos, e Tedy Teuma, aos 41 e 56, tendo Moussa Tamari marcado aos 45+4 para os donos do terreno.Com a segunda vitória consecutiva, após a derrota na jornada inaugural com o Marselha (2-1), o Reims segue na terceira posição, integrando um grupo de três clubes com seis pontos, a um dos lideres Mónaco e Marselha.