Lille, de Paulo Fonseca, vence Olimpija Ljubljana, de João Henriques

Os franceses do Lille, treinados pelo português Paulo Fonseca, venceram na receção aos eslovenos do Olimpija Ljubljana, treinados por João Henriques, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Liga Conferência Europa de futebol (LCE).

A equipa gaulesa marcou à beira do intervalo, aos 43 minutos, pelo avançado canadiano Jonathan David, na execução de um penálti, mas só chegou ao segundo golo, que ‘matou o jogo’, já em tempo de compensações, aos 90+5, pelo médio turco Yusuf Yazici, que tinha sido lançado em campo a seguir ao intervalo a render o avançado kosovar Edon Zhegrova.



O lateral direito português Tiago Santos, ex-Estoril Praia, foi titular no Lille, mas foi substituído após o intervalo pelo brasileiro Alexsandro, enquanto o Olimpija apresentou três portugueses no seu ‘onze’ inicial, o lateral direito Jorge Silva, o lateral esquerdo David Sualehe, e o avançado Rui Pedro, que seria substituído aos 78, pelo esloveno Marco Brest.



O Lille e o Olimpija integram o Grupo A da Liga Conferência, do qual fazem parte também os eslovacos do Slovan Bratislava e o Kí Klaksvík, das Ilhas Faroé.