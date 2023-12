Lille de Paulo Fonseca volta a vencer em França

O guardião da equipa liderada pelo técnico português defendeu duas grandes penalidades, primeiro aos 29 minutos e depois aos 55, naquele foi também o oitavo jogo consecutivo sem perder do Lille na competição.



Com Tiago Santo no lado direito da defesa, a formação da casa chegou à vitórias com golos do turco Yusuf Yazici, aos 45+1 minutos, e do canadiano Jonathan David, de penálti, aos 45+5.



Por momentos, o relvado do Estádio Pierre-Mauroy ficou cheio de ursos de peluche, atirados pelos adeptos, numa ação de solidariedade com crianças desfavorecidas.



Com este triunfo, o Lille segue no quarto posto com 26 pontos, menos um que o Mónaco, terceiro, enquanto o Metz continua em 10.º, com 16.