Lille deixa escapar liderança, Paris Saint-Germain vence pela segunda vez

Com o português Tiago Santos a tempo inteiro, o Lille ficou remetido ao quarto lugar, com 10 pontos, a três da liderança, ao perder em Nice, que beneficiou de um autogolo de Ngoy, aos 22 minutos, e de um golo de Amoura, aos 67, com os visitantes a não conseguirem melhor do que reduzir, por Ueda, aos 79.



O Lille caiu para o quarto lugar, com 10 pontos, os mesmos do Rennes, que perdeu por 4-0 na visita ao Lyon, no sábado. O Lyon, orientado pelo português Paulo Fonseca, subiu ao segundo lugar, com 11 pontos, em igualdade com o Paris FC.



No sexto posto, com oito pontos, segue o bicampeão europeu Paris Saint-Germain, que conquistou hoje a segunda vitória na Ligue 1, ao vencer em Marselha, por 2-0, mantendo-se a cinco pontos do líder Mónaco.



O pentacampeão francês, com os internacionais portugueses Vitinha, João Neves e Nuno Mendes a alinharem os 90 minutos, tomou a dianteira do marcador, no Vélodrome, em Marselha, por intermédio do espanhol Ferran Torres, aos 66 minutos.



O Marselha ainda empatou, aos 72, com um golo do antigo jogador do Boavista Angel Gomes, mas Marquinhos, dois minutos depois, resolveu o encontro a favor dos parisienses, impondo a quarta derrota seguida aos anfitriões, que, pouco depois, ficaram reduzidos a 10 jogadores, devido à expulsão de Timothy Weah, com duplo cartão amarelo, aos 77.



O Marselha, que apenas venceu na primeira jornada, continua em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com três pontos, apenas à frente do lanterna-vermelha Le Havre, que ainda não venceu.



No outro jogo do dia, o Auxerre venceu o Brest por 2-1.