Lille empata com PSG e recupera liderança em França

O PSG não pôde contar com o avançado brasileiro Neymar, lesionado, e, surpreendentemente, o treinador alemão Thomas Tuchel deixou a estrela da equipa, Kylian Mbappé, no banco de suplentes até ao minuto 77, altura em que entrou em campo a render o argentino Angel Di Maria.

Perante este resultado, o Lille recuperou o primeiro lugar, agora partilhando a liderança com o Lyon, com 33 pontos ambos, seguidos por perto pelo PSG, com 32, e do Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, em quarto, com 28, mas tendo menos dois jogos do que os três primeiros.