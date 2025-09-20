Lille falha liderança isolada, Nantes de Luis Castro ainda sem vencer

Wesley Said, aos 28 minutos, Florian Thauvin, aos 43, e Rayan Fofana, aos 52, materializaram em golo o surpreendente 3-0 para o Lens, uma supremacia inesperada ante um candidato a ocupar o primeiro lugar, e no qual o português Félix Correia foi titular.



Assim, o Paris Saint-Germain, que só joga domingo, em Marselha, é líder com o pleno de 12 pontos, tantos quantos o Lyon do treinador luso Paulo Fonseca, com cinco desafios, enquanto o Lille é terceiro, com 10, e pode ser apanhado por dois rivais com nove pontos, o Mónaco, que domingo recebe o Metz, e o Estrasburgo, que visita o Paris FC.



O Nantes de Luis Castro continua sem ganhar, tendo resgatado um ponto já em tempo de descontos na receção ao Rennes, depois de estar a perder por 2-0.



O guarda-redes internacional português Anthony Lopes viu Ludovic Blas inaugurar o marcador aos 29, de penálti, e Esteban Lepaul ampliar, aos 35.



Já no segundo tempo, Junior Mwanga reduziu, aos 64, e o marroquino Youssef El Arabi empatou, aos 90+6, já depois do seu companheiro Matthis Abline ter desperdiçado um penálti, aos 90+2.



O Nantes é 14.º, com somente quatro pontos, metade dos do Rennes, sétimo, com oito.



O Brest, que tinha apenas um ponto e vinha de três derrotas consecutivas, estreou-se a vencer com goleada 4-1 sobre o Nice de Tiago Gouveia, que lhe permite subir a 13.º, com quatro pontos, menos dois do que o seu oponente, 11.º.

