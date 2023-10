Lille regressa aos triunfos, Nice e Brest falham liderança isolada

Sete vezes campeão francês, o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, voltou a perder e segue no último lugar com apenas dois pontos e sem qualquer triunfo, naquele que é pior arranque de temporada de sempre do clube no principal escalão.

Após o desaire caseiro com o Reims (2-1) na última jornada, o Lille regressou às vitórias com golos do avançado bósnio Zhegrova, aos 40 minutos, e de Salmier, na própria baliza, aos 52, resultado que deixa a equipa de Paulo Fonseca no sexto lugar do campeonato.Com o 'nulo' do Paris Saint-Germain no sábado no terreno do Clermont, Nice e Brest tiveram a oportunidade de lutar pelo comando isolado da Ligue 1, mas acabaram empatados a zero.Isto significa que PSG e Brest continuam 'colados' na frente, com 14 pontos, seguidos de Nice e Reims, com 13.O Reims aproximou-se ainda mais da frente à custa do Lyon, vencendo em casa por 2-0, com golos de Munetsi, jogador do Zimbabué, aos 45+1 minutos, e do marroquino Abdelhamid, aos 71.Mesmo com a entrada do italiano Fabio Grosso, ex-jogador do clube, para o comando técnico, sucedendo ao despedido Laurent Blanc, o Lyon continua numa crise profunda e, nesta altura, além de ter apenas dois pontos, segue com o pior ataque da prova, com três golos, e a pior defesa, com 13 sofridos.Destaque ainda para o primeiro triunfo do Toulouse, que recebeu e bateu por 3-0 o Metz, treinado pelo romeno Laszlo Boloni, antigo treinador campeão pelo Sporting.