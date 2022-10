Lille vence Mónaco em jogo `de loucos`

Com Tiago Djaló e André Gomes titulares na equipa da casa, o Lille adiantou-se por duas vezes no marcador na primeira parte, pelo brasileiro ex-Desportivo de Chaves, Amora e Praiense Alexsandro, aos 22 minutos, e Cabella, aos 39.



Às duas desvantagens os monegascos, com Gelson Martins como suplente não utilizado, responderam, primeiro pelo brasileiro Caio Henrique, aos 34, e depois por Disasi, aos 44, antes de ficarem na frente pela primeira vez aos 53, pelo belga Ben Yedder.



Foi a vez dos ‘dogues’ fazerem a ‘remontada’, com Cabella a ‘bisar’ aos 62 e Bamba a fechar o 4-3, a passe do inglês ex-Boavista Angel Gomes, aos 70.



A terceira vitória seguida para Paulo Fonseca, com quatro triunfos nas últimas cinco jornadas, deixa o Lille com 22 pontos no sexto lugar, a um do quinto e a dois do quarto posto, enquanto o Mónaco cai para sétimo, com 21.



Antes, um golo de Rony Lopes, aos 61, ajudou o Troyes a ‘segurar’ o Lorient, num empate a duas bolas em que também Abdu Conté foi titular na equipa da casa, deixando os forasteiros no terceiro lugar, com 27 pontos, e alcançados pelo Lens, agora segundo após vencer o Marselha (1-0) no sábado.



Um penálti do costa-marfinense Nicolas Pépé aos 90+7 resgatou um ponto para o Nice, na receção ao Nantes, que se tinha adiantado por Ganago aos 49, mantendo as duas equipas na segunda metade da tabela.



O Reims venceu o Auxerre (2-1) e afastou-se dos lugares de descida, em que está o adversário de hoje, e o Brest, 17.º e primeiro abaixo da ‘linha de água’, ganhou fôlego na luta pela permanência ao triunfar no reduto do Clermont, nono, por 3-1.



Toulouse e Estrasburgo empataram a duas bolas, e Xeka foi titular num Rennes que segue em grande forma, somando a quarta vitória consecutiva, desta feita no reduto do lanterna-vermelha Angers (2-1).



O campeonato é liderado pelo Paris Saint-Germain, que na sexta-feira venceu na Córsega o Ajaccio (3-0), com cinco pontos de vantagem para o Lens.